Sorridono le casse, il debito è dimezzato 

A fine 2021 il Comune si è portato dietro 500 mila euro di debiti verso fornitori, meno 700 mila euro rispetto al 2020. Il debito è stato più che dimezzato, buon segno anche se qualcosa ancora da pagare resta. Sui 24 milioni e mezzo di fatture ricevute nel 2021 il Comune ha conteggiato i tempi medi di pagamento che il Ministero aveva fissato in 30 giorni. Chi va oltre paga dazio, giusto quello che è successo al Comune di Oristano per aver pagato con 7 giorni di ritardo e che perciò dovrà accantonare 92.940 euro in un fondo di garanzia debiti commerciali per il 2022. La risorsa finanziaria “congelata” è pari al 1% delle spese destinate all’acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate da entrate a specifica destinazione di complessivi euro 9.294.881. Quell’1 per cento potrebbe essere utilizzato nel caso in cui fossero superati certi limiti di indebitamento.

I crediti

Sul debito di 500 mila euro lasciato in eredità al 2022 ci sono però da chiarire alcune poste. In particolare “le note d’accredito fornitore” di 35.493 e 158.738 euro della E.On.Energia spa, la società che gestiva il servizio di illuminazione pubblica che sono ferme da gennaio 2019. Somme da incassare e non da pagare come anche i 62 mila euro in carico alla Kcs Caregiver cooperativa sociale ferme da febbraio e ottobre 2020 e che salvo, errore, non comparivano negli anni precedenti. «I crediti sono relativi a vecchie pendenze si tratta di crediti certi, per attivarli nelle forme previste stiamo mettendo insieme le relative fatture» spiega l’assessore alle Finanze Angelo Angioi. Da verificare al più presto.

L’Irpef

Quanto invece peserà la voce del bilancio di previsione appena approvato dal Consiglio comunale che riguarda l’addizionale comunale all’Irpef lo stanno già verificando i contribuenti oristanesi. Quanto peserà sulle buste paga il sistema proporzionale pensato dalla Giunta in sostituzione dell’aliquota dello 0,4 per cento a prescindere dal reddito denunciato? I numeri. il Comune fino all’anno scorso dall’addizionale incassava 1,6 milioni di euro, dal 2022 conta di raddoppiare passando a 3,1 milioni. Tutti i contribuenti pagheranno di più, questo è certo. La media pro capite dei 15.267 contribuenti (anno di fiscalità 2019) passa da 105 a 208 euro. Il Comune incasserà di più perché i contribuenti tutti pagheranno di più. Chi non supera i 10 milioni di reddito è esente, non pagherà l’addizionale comunale. Fino a 15000 euro l’incidenza media è stimata in 80 euro all’anno, fino a 28000 euro in 187 euro. Si sale a 224 per i redditi fino a 55 mila euro, per arrivare a 476 per i titolari di redditi fino a 75 mila euro e a oltre 700 per chi va oltre.