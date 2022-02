Sorpasso Calangianus 

Usinese 1

Calangianus 2

Usinese (4-4-2) : Tanca; Muresu (5'st M. Sanna), Zichi, Daga; Mastino; Pazzola, Mura, Piredda, Nemore (5'st Chighine); Pulina, Saba. In panchina Vasquez, Rubattu, Tilocca, Panzali, Deriu, Marras, Cau. Allenatore Calledda.

Calangianus (4-4-2) : Gobbi; Patta, Ligios, Giammalva, Ricciu; Centeno, Torresi, Del Soldato (29'st Chessa), Sambiagio; Cissè (42'st Cugini), Bertolino (33'st Melis). In panchina A.Inzaina, Magri, Mancini, P.Inzaina, Azara, Milia. Allenatore Rusani.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 39’ Cissè, 18’ st Sambiagio, 24’ st Saba (r).

Note : espulso Centeno, ammoniti Nemore, Cissè, Ligios, Tanca, Giammalva. Recupero 1'pt - 4'st. Spettatori 800.

Usini. Al Peppino Sau il Calangianus batte l’Usinese 2-1, scavalca i rivali e si porta in testa alla classifica. Atmosfera di altri tempi e partita molto combattuta, che i galluresi, specie nella prima parte, hanno giocato con maggiore lucidità rispetto agli avversari, con difesa e centrocampo compatti e rapidissime ripartenze. L'Usinese ha comunque dato tutto ed esce dal campo a testa alta.

In avvio tre nitide occasioni per il Calangianus con Cissè (5’), Sambiagio (7’) e Bertolino (12’). Replica l'Usinese con due puntate di Nemore (16’ e 30’). Calangianus in vantaggio al 39’: Sambiagio (migliore in campo) fugge sulla destra, cross rasoterra per Cissè che di piatto insacca. Nella ripresa Usinese vicino al pareggio (8’) con una girata dell'esperto Piredda respinta da Gobbi. Ma è il Calangianus a raddoppiare (18’) con un bel destro di Sambiagio, che approfitta di un rimpallo in area. L’Usinese reagisce con veemenza e accorcia le distanze (24’) con un rigore trasformato da Saba (fallo compiuto su di lui). Centeno dopo la rete protesta e viene espulso: Calangianus in 10 uomini. L’Usinese si catapulta in avanti, ma rischia in contropiede l’1-3 (32’) con Chessa. I padroni di casa danno il cuore per agguantare il pari, ma il Calangianus, in inferiorità numerica, resiste stoicamente. Al 48’ un tiro ravvicinato di Saba termina alto. Il Calangianus incamera i 3 punti più preziosi del campionato. L’Usinese, pur sconfitta, conferma il suo valore.

