Sorgerà la Superluna a rischiarare la dolce notte di giugno 

La Luna, che da sempre affascina l’uomo e ne attira lo sguardo, nella notte fra il 14 ed il 15 giugno si troverà nella fase di Luna Piena. In coincidenza di questo momento, il nostro satellite naturale sarà alla minima distanza dalla Terra, dando origine al fenomeno della “Superluna”. Cosa ci aspettiamo dunque di osservare di unico e raro? La Luna non si trova sempre alla stessa distanza dalla Terra. Muovendosi su un’orbita ellittica, può trovarsi più vicina al nostro pianeta (Perigeo) o più distante (Apogeo). Se la distanza media Terra-Luna è di circa 384.000 chilometri, domani si troverà ad appena 357500 chilometri. Questa apparente minima differenza di distanza, renderà la Luna più luminosa del 30 per cento, rispetto ad una Luna Piena, nel punto più lontano dalla Terra.

Domani, ecco l’occasione per andare sulla Luna. Ma non su un carro trainato da cavalli alati, come raccontò Ariosto nell’Orlando Furioso, basterà infatti volgere gli occhi al cielo, per vedere la prima “Superluna” del 2022.

“ Quattro cavalli, più rosseggianti di una fiamma, San Giovanni Evangelista aggiunse al giogo; e dopo che si sistemò sul carro con Astolfo, prese in mano le briglie, e li spinse verso il cielo. Il carro, con moto rotatorio, si levò nell’aria (…) e quindi vanno al regno della Luna” .

Domani, ecco l’occasione per andare sulla Luna. Ma non su un carro trainato da cavalli alati, come raccontò Ariosto nell’Orlando Furioso, basterà infatti volgere gli occhi al cielo, per vedere la prima “Superluna” del 2022.

Distanza minima

La Luna, che da sempre affascina l’uomo e ne attira lo sguardo, nella notte fra il 14 ed il 15 giugno si troverà nella fase di Luna Piena. In coincidenza di questo momento, il nostro satellite naturale sarà alla minima distanza dalla Terra, dando origine al fenomeno della “Superluna”. Cosa ci aspettiamo dunque di osservare di unico e raro? La Luna non si trova sempre alla stessa distanza dalla Terra. Muovendosi su un’orbita ellittica, può trovarsi più vicina al nostro pianeta (Perigeo) o più distante (Apogeo). Se la distanza media Terra-Luna è di circa 384.000 chilometri, domani si troverà ad appena 357500 chilometri. Questa apparente minima differenza di distanza, renderà la Luna più luminosa del 30 per cento, rispetto ad una Luna Piena, nel punto più lontano dalla Terra.

Grandezza

Altro fenomeno interessante riguarda le dimensioni apparenti della Luna, che si mostrerà più grande di circa il 14 per cento. Un momento speciale dunque, per ricongiungersi idealmente con il nostro satellite naturale, che accompagna la Terra da epoche remote. Grazie allo studio delle rocce riportate dalle missioni umane Apollo, fra il 1969 ed il 1972, oggi conosciamo le incredibili origini della Luna. Nel primordiale Sistema Solare, un pianeta delle dimensioni di Marte si scontrò con la Terra. Dai frammenti liberatisi da questo grande urto, 4,5 miliardi di anni fa si formò la Luna.

Cicatrici

Se delle sue origini non vi sono evidenze nel suo aspetto, la sua storia invece è ben visibile nelle cicatrici presenti sulla superficie, osservabili ad occhio nudo e con un telescopio. Quelle macchie scure, chiamate dai primi osservatori “Mari Lunari”, si formarono più di 3 miliardi di anni fa a seguito della caduta di grandi asteroidi, che scavarono pozzi di lava, solidificatasi in milioni di anni. «Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il corpo della Luna», raccontò Galileo Galilei nel Sidereus Nuncius, (…) la Luna non è ricoperta da una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e, proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti». Ma Galileo, primo osservatore al telescopio, non poteva immaginare che le “cavità” circolari da lui viste, altro non sono che profonde buche scavate da centinaia di migliaia di asteroidi, che hanno bersagliato la Luna nel corso della sua storia. Cicatrici che nessun vento, pioggia o eruzione vulcanica, possono cancellare. Segni indelebili che raccontano della travagliata storia della Luna, a cui si sono aggiunte le impronte di dodici uomini che resteranno li per almeno 100.000 anni a testimoniare il legame profondo che lega l’umanità con la Luna.

Osservazione

In occasione della SuperLuna, domani alle 20.30, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato due eventi di osservazione al telescopio della Superluna, il primo presso la sede dell’Unione Sarda a Cagliari, mentre il secondo evento in collaborazione con Tacs e la rete Astroturismo Sardegna, si terrà a Bosa Marina. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0706013552.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata