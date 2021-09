Sopraelevare il Municipio, il progetto segreto 

Negli ultimi vent'anni, alternando amministrazioni di centrodestra e centrosinistra, l'idea di costruire un nuovo Palazzo Civico è sempre rimasta una costante: progetti vennero ipotizzati sia dalla Giunta timonata da Luciano Taccori che dalle due a guida Aldo Pili. Tra le ipotesi il progetto di un palazzo di vetro, ma anche la possibilità che l’opera nascesse come contropartita pubblica di un Piano integrato d'area. Alla fine, però, non se ne fece nulla, salvo interventi di manutenzione interna dell'attuale Municipio che, come pregio, può contare il fatto di trovarsi esattamente al centro della città: facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi da chiunque.

Con una delibera di Consiglio comunale approvata a fine luglio erano stati stanziati i soldi necessari per la manutenzione straordinaria del palazzo comunale di via Scipione. Un edificio varato nei primi anni Ottanta, dalle linee molto moderne, ma con gli spazi ormai insufficienti per accogliere tutti gli uffici e i servizi. Lo si era capito già negli anni Novanta, quando le Giunte guidate da Mario Orrù e Michele Cossa ipotizzarono e poi decisero di realizzare un primo ampliamento con la grande sala consiliare sopraelevata (una scommessa a cui lavorò con tenacia l’allora assessore Salvatore Pisu), ma anche in seguito quando si decise di trasferire il Comando della Polizia Locale in via Verdi per destinare quegli spazi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Interventi che, in ogni caso, hanno dato un po’ di ossigeno, ma i locali restano comunque insufficienti.

Ci sarebbe già una bozza di progetto, ma le carte sono tenute gelosamente sotto chiave nell'attesa di capire se sia realizzabile. Abbandonata l’idea di un Municipio nuovo di zecca da realizzare in Corso Italia, ora l'amministrazione starebbe lavorando sull'idea di ampliare quello esistente e, per farlo, ci sarebbe già mezzo milione di euro.

Spazi insufficienti

Le precedenti idee

I pochi parcheggi

La piazza Salvo d’Aquisto – realizzata con la copertura di un tratto del Rio Matzeu – ha in parte ovviato ai problemi di parcheggi di via Scipione destinati ai cittadini che devono recarsi in Comune. Restano pochi, invece, i posti auto per i dipendenti, quasi tutti concentrati alle spalle del Palazzo e in uno sterrato adiacente. C’è poi una questione di immagine: il primo piano del Municipio è sotto il livello stradale, dunque anche se l’edificio è maestoso e le linee molto moderne, l'effetto non è dei migliori.

L'idea di ampliarlo

Con lo stanziamento di mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria, ora è comparso – stando alle indiscrezioni – un progetto per un radicale ampliamento del Municipio. Le carte sono top secret ma si parla di una possibile sopraelevazione. Per capire se, però, sia possibile realizzare un piano aggiuntivo (il terzo) sarà necessario uno studio sulle condizioni statiche dell’edificio, così da capire se fondazioni e pilastri possano reggere il carico. In caso di via libera, il nuovo palazzo comunale, oltre ad avere ulteriori stanze e locali per uffici e archivi, risulterà anche più alto e più visibile, superando il problema originario dell’essere stato progettato alcuni metri sotto al livello della strada, schiacciato anche da altri palazzi. Solo nei prossimi mesi sarà possibile capire se questo nuovo progetto – per i quali sono già comunque disponibili i soldi nel bilancio – potrà essere affidato e vedere la luce.

