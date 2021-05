Sophia Loren regina delle attrici “Volevo nascondermi” film dell’anno 

“Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti sbanca ai David di Donatello con sette statuette (film, regia, attore protagonista Elio Germano, scenografia, fotografia, acconciatore e suono). Grande sconfitto invece “Hammamet” di Gianni Amelio che conquista solo il trucco (aveva 14 candidature), mentre “L'incredibile storia dell’Isola delle Rose” di Sidney Sibilia si porta a casa tre premi: miglior attrice non protagonista e attore non protagonista (andati rispettivamente a Matilda De Angelis e Fabrizio Bentivoglio) e effetti visivi. Stesso destino per “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli che ottiene miglior costumi, compositore e produttore.

“Assandira”

Purtroppo nulla da fare per “Assandira” diretto da Salvatore Mereu che era in cinquina come Miglior sceneggiatura non originale. Il film sardo, infatti, è tratto dall’omonimo romanzo di Giulio Angioni.

E tutto questo in un'edizione, la 66/ma, con film necessariamente stagionati dalla pandemia, ma piena di autentiche emozioni.

La serata

La serata, opportunamente declinata sullo spettacolo in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, così non delude grazie alle performance di premiati e non, come Sophia Loren, Sandra Milo (David alla carriera), Monica Bellucci e Diego Abatantuono (David Speciale) a cui si aggiunge una Laura Pausini, che canta dal Teatro dell'Opera di Roma 'Io si' (singolo premiato agli ultimi Golden Globes e candidato agli Oscar) e, infine, nel segno della cronaca le targhe David d'onore a tre professionisti sanitari, Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu per il loro impegno nella battaglia contro la Pandemia.

Momenti suggestivi

Tra i momenti più suggestivi, quello davvero commovente della figlia giovanissima di Mattia Torre, Emma, che ricevendo il premio per la miglior sceneggiatura di “Figli”per il padre prematuramente scomparso («bravo papà») lo dedica «alla mamma che non arrende mai e al fratellino Nico» tra la commozione di tutti, con le telecamere ad inquadrare le lacrime irrefrenabili di Valerio Mastandrea, grande amico di Mattia e protagonista del film con Paola Cortellesi.

Ed ancora commozione per una fragile ed emozionata Sophia Loren, miglior attrice protagonista con “La vita davanti a sé”diretta dal figlio Edoardo Ponti che le ha stretto la mano per tutta la serata: «Pensare - dice con voce spezzata - che un altro David l'ho preso sessanta anni fa e, nonostante questo, sembra la prima volta, l'emozione e la gioia sono le stesse. Forse sarà il mio ultimo film - aggiunge l'attrice 86enne molto emozionata - ma ho ancora voglio di farne un altro: senza il cinema non posso assolutamente vivere».

Gli omaggi

C'è poi l'omaggio a Gigi Proietti, una standing ovation guidata dal suo allievo e amico Enrico Brignano e quello del figlio di Ennio Morricone, Andrea, al padre dirigendo dal Teatro dell'opera brani da “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America” e “Mission”. Tra gli altri premi, Pietro Castellitto è il miglior regista esordiente per "I predatori” e vince anche “Mi Chiamo Francesco Totti” Alex Infascelli come miglior documentario.

"Tolo Tolo” di Zalone, oltre a ricevere il David dello spettatore si porta a casa un po' a sorpresa con “Immigrato” anche la miglior canzone originale battendo Laura Pausini.

Geppi e Mattarella

Nel segno di una disinvoltura molto divertita, e per nulla tradizionale, la conduzione nella mattinata di Geppi Cucciari della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati dei David di Donatello alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

La comica-conduttrice sarda si è rivolta più volte al presidente della Repubblica chiamandolo, tra l'altro «affittuario di questo monolocale».

