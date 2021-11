«Sono sopravvissuto per merito di Loris che ha spento il fuoco» 

Di quel giorno maledetto Marco ricorda tutto: i primi soccorsi del 118, il trasporto al Policlinico di Monserrato, poi il volo in elicottero a Sassari. Dopo tre giorni, Marras ha saputo che Costantin Ceoclu, l’uomo di 51 anni che aveva tentato di salvare, non ce l’aveva fatta: «Era anche lui ricoverato a Sassari nel mio stesso reparto. Quando ho appreso della sua morte mi è dispiaciuto molto. Ho capito che il suo gesto è stato dettato dalla disperazione. Purtroppo non siamo riusciti a farlo desistere».

Marras lo scorso 24 settembre, insieme al collega Loris Tola, aveva risposto a una chiamata d’emergenza della Centrale operativa che segnalava una situazione critica nel centro di Assemini: un cittadino romeno minacciava di darsi fuoco con una tanica di benzina. Arrivati sul posto, per diversi minuti i due agenti hanno provato a farlo desistere. Inutilmente. All’improvviso una scintilla ha innescato la fiammata che ha investito l’uomo e Marco Marras: «È stato un attimo – ricorda lui – la mia divisa ha preso fuoco, non riuscivo a spegnere le fiamme. Ho subito ustioni nel 40% del corpo, quelle più gravi alle braccia e alle gambe. Se sono ancora vivo lo devo alla prontezza di riflessi del mio collega Loris che, con l’estintore in nostra dotazione, è riuscito a domare il rogo». Quando parla del collega, si commuove: «Loris per me è più di un fratello. Non finirò mai di ringraziarlo».

Il passo è ancora incerto ma non potrebbe essere altrimenti dopo due mesi d’ospedale. Cinquantasette lunghi giorni quasi immobilizzato in un letto del “Centro Grandi Ustioni” del Santissima Annunziata di Sassari. Marco Marras, l’agente della Squadra Volante della Questura di Cagliari - rimasto gravemente ferito durante una delicata operazione di polizia - è rientrato nella sua casa di Dolianova. Ad accoglierlo le sue due bambine di otto e cinque anni. La moglie Raffaela invece è stata sempre al suo fianco seguendo da vicino il percorso terapeutico. «È stata dura, ma il peggio è alle spalle. Ciò che conta adesso è essere di nuovo a casa».

In servizio

In ospedale

In paese

Il viavai in casa Marras in questi giorni è incessante, parenti e amici vengono a trovarlo per manifestargli il loro affetto. Marco Marras sorride a tutti e ringrazia per la vicinanza. Racconta i dettagli della sua disavventura, non vuole dimenticare i sanitari che lo hanno assistito: «Tutto il personale del Santissima Annunziata è stato eccezionale. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari mi hanno curato con pazienza e supportato anche dal punto di vista psicologico. Ho subito diversi interventi chirurgici per l’innesto di frammenti di pelle prelevata dal mio corpo. Ho sofferto ma, grazie a loro, non ho mai perso la speranza. Oggi peso dieci chili in meno ma mi sento forte come prima».

Gli encomi

A Marco Marras e al suo collega Loris Tola sono arrivati i messaggi di encomio dalle alte sfere del Governo e della Polizia. Il ministro Lamorgese in persona ha voluto sottolineare lo spirito di altruismo mostrato dai due agenti: «Mi ha fatto piacere – riconosce Marras – così come mi hanno fatto piacere le parole e la vicinanza dei miei superiori - dal Capo della Polizia al Questore, dal Dirigente della Squadra Volante ai nostri medici - e dei colleghi. La nostra è una grande famiglia. In questi due mesi mi hanno aiutato e non hanno mai lasciato sola mia moglie».

Nemmeno per un secondo Marco Marras ha pensato di lasciare e di cambiare vita: «Non vedo l’ora di rientrare al lavoro. Fare il poliziotto era il mio sogno da bambino. A nove anni, con la scuola, mi portarono a visitare il Centro di addestramento della Polizia di Abbasanta. Una folgorazione: quel giorno ho deciso che da grande avrei indossato la divisa. Questo per me non è un mestiere ma una ragione di vita».

