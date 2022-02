«Sono riuscita a battere la Spagnola e il Covid» 

«Mia madre Limbania ebbe la Spagnola, anche mia zia e pure io», racconta. «Avevo tre anni, fortunatamente non stetti troppo male e riuscì a cavarmela in poco tempo. Il giorno del mio battesimo, il 30 marzo 1915, mio padre Piergiorgio partì la sera stessa verso il Carso, richiamato al fronte. L’eco della Grande Guerra è arrivato così nella nostra casa, fino a quando mio padre è tornato». Il ricordo del secondo conflitto mondiale è nitido e suscita commozione. «Fu un'esperienza complessa», racconta, «all’epoca mi trovavo ancora a Carloforte, ero segretaria del fascio femminile. In più di un'occasione parlai con le madri dei caduti e vidi nell’ambulatorio il medico che si occupava dei reduci agonizzanti: furono anni complicati che mi hanno forgiato».

L’infanzia e l’adolescenza a Carloforte, l’epidemia della spagnola, la Seconda guerra mondiale, il boom economico, la sua attività di insegnante, la Guerra Fredda, sino alla caduta del muro di Berlino, i primi anni Duemila e il Covid-19 che ha contratto ma che ha superato in poco tempo, «quasi non me ne sono accorta», tiene a precisare: sono solo alcuni dei momenti vissuti da Luisetta, sempre con quel brio e quella raffinatezza che ancora oggi la contraddistinguono.

Il suo sorriso è vivace, il modo di parlare spigliato, gli occhi vispi, i ricordi tantissimi e ricchi di aneddoti. Luisetta Mercalli ha compiuto 107 anni il 17 febbraio, e vanta il primato di essere la persona più anziana del capoluogo. Ha festeggiato il suo compleanno circondata dai suoi cari, nella Rsa Randazzo a Su Planu, in cui vive da sette anni, ricevendo due giorni fa la visita del presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che le ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale e le ha consegnato come regalo una medaglia con il simbolo della città oltre che una pergamena ricordo.

Luisetta ha modi raffinati, un modo di presentarsi dolce: indossa con grazia una camicetta rossa, accompagnata da un maglioncino dello stesso colore, al collo una collana di perle. I capelli sono pettinati con cura, il rossetto ben visibile portato con eleganza, il suo profumo delicato, le unghie smaltate. «Ho una certa età ma ci tengo sempre a curarmi, la bellezza rende migliore ognuno di noi», dice divertita mentre porta alla mente un secolo di storia di cui è stata testimone.

I ricordi

La famiglia

Sposata con Luigi Quaquero, madre di Angela Maria e Myriam e nonna di Alice, Francesca ed Elena, Luisetta ha dedicato la sua vita all’insegnamento, stando a contatto con i ragazzi e traendo da loro spunti per la sua stessa crescita, stimolando la sua curiosità e ampliando il suo bagaglio culturale. «Adoro Grazia Deledda, in particolare “Canne al Vento”», aggiunge, «da giovane leggevo i feuilleton francesi, i romanzi rosa. Inoltre, adoro la musica, io stessa suono il piano: Mozart, Verdi, Puccini per me sono delle fonti di ispirazioni uniche, sino a due anni fa avevo l’abbonamento al Teatro Lirico, ho tenuto lo stesso posto per dodici anni». Di esperienze, Luisetta, ne ha tante alle spalle e tutte hanno lasciato in lei un segno positivo. «Persino questa pandemia è stata di insegnamento: certo non è stato facile, però abbiamo superato anche questa». Prima di salutare e fare una passeggiata a piedi con l’aiuto dei terapisti, il suo pensiero va ai giovani che occupano un posto speciale nel suo cuore. «Per tanti anni ho insegnato ed è stata una fortuna», conclude. «I ragazzi non devono arrendersi, il periodo è delicato ma devono guardare avanti, senza darsi per vinti».

