«Sono pronto a dialogare con tutti» 

«No, assolutamente. Quando si è sciolto il Consiglio, ho pensato che questa volta non spettasse a me la guida».

«Sono calabrese di Cropalati ma cagliaritano di adozione da quasi 50 anni. Ho iniziato a lavorare come funzionario all’Università, in Giurisprudenza, dove mi sono laureato. Nel 1988, col concorso per dirigenti sono entrato al Comune, vicesegretario e capo di gabinetto, poi direttore generale in Regione».

Dopo 22 giorni di attesa, domani mattina al Comune di Arbus è previsto l’insediamento del commissario straordinario Francesco Cicero, classe 1944, già dirigente del Comune di Cagliari, in pensione dal 2011. È lui il funzionario che la Giunta regionale ha scelto per subentrare all'ex primo cittadino Andrea Concas, sfiduciato da nove consiglieri, cinque della minoranza, due della maggioranza e il suo stesso assessore al Turismo. A lui il compito di assicurare la provvisoria gestione dell’Ente fino alle prossime consultazioni elettorali che si terranno fra maggio-giugno.

Professore, chi è Cicero?

Dimentica cinque volte “sindaco” di altrettanti Comuni, con Arbus il sesto, se l’aspettava?

Perchè no?

«Semplice percezione. Forse perché vivo a Cagliari, 70 chilometri di distanza da Arbus».

C’è mai stato?

«Una sola volta sulla Costa Verde, un litorale bellissimo».

A proposito di mare, il suo arrivo coincide con l’avvio della stagione estiva, nel bel mezzo della crisi politica, si sente di rassicurare gli operatori turistici?

«Lasciatemi il tempo per prendere visione dei problemi della cittadina. Prima ancora di entrare in Municipio, posso solo dire che un commissario non può prescindere dalla continuità dell’erogazione dei servizi e dalle emergenze. Una potrebbe essere legata al Covid-19».

Il personale del settore non vede l’ora di incontrarlo. Le porte sono aperte?

«Ci mancherebbe. La disponibilità all’ascolto sarà al massimo. È vero che al commissario spetta il ruolo del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale ma vorrei tranquillizzare la comunità: non sarò un dittatore. La correttezza, il dialogo, la trasparenza e il rispetto reciproco sono assicurati. Dico di più, sono le priorità».

E nel resto dell’elenco, che cosa c’è?

«Il bilancio che mi risulta non sia stato approvato. Domani incontrerò gli uffici. La certezza è una: la mia sarà ordinaria amministrazione. Ogni passo sarà verso la legalità e e il rispetto delle regole. È quello che so fare, che ho sempre fatto. E lo pretendo dagli altri».

Alla vigilia dell’insediamento, cosa ritiene di dover dire ai cittadini di Arbus, in piena campagna elettorale?

«Che penso solo a servire le istituzioni. Opererò con impegno, atti e azioni legittime. Sono stato sempre lontano dalla politica attiva».

