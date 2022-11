«Sono innocente, non ho violentato quella ragazza» 

«Sono venuto qui per dirvi che sono innocente. Sono estraneo a queste contestazioni. Io non ho mai esercitato violenza sulla ragazza. Non ho commesso alcun abuso sessuale»: Francesco Corsiglia, uno dei protagonisti del caso Grillo, per la prima volta si è dichiarato innocente in aula. Il giovane ieri mattina ha chiesto, a sorpresa, di poter parlare davanti ai giudici del Tribunale di Tempio. Si è tirato fuori da quanto avvenuto, secondo il procuratore Gregorio Capasso, nella villetta della famiglia di Beppe Grillo la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019. Ha respinto l’accusa di avere violentato, prima da solo, poi con tre amici, una studentessa milanese.

«Nessun abuso, dormivo»

Corsiglia, studente di Economia del turismo, ha raggiunto Tempio dalla Spagna, dove si è trasferito per seguire i corsi universitari in un ateneo privato. Ha marcato una netta linea rispetto alle posizioni degli altri imputati che sono i coetanei Ciro Grillo, figlio del comico Beppe Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria (tutti accusati di violenza sessale di gruppo). La sua versione è questa: Corsiglia ha sempre sostenuto, e ieri lo ha ribadito, di avere avuto un primo rapporto sessuale con la ragazza da solo (un rapporto consenziente) e poi di essersi addormentato. Quindi esclude categoricamente di avere partecipato alla violenza sessuale di gruppo, perché, ha detto: «Io dormivo».

Otto ore in aula

Corsiglia è apparso provato, si è presentato in aula con una borsa e dei documenti. Ha anche detto ai giudici: «Mi scuso e mi dispiace di non essere presente a tutte le udienze, ma sto studiando all’estero e questo mi aiuta». Gli avvocati del giovane (i penalisti Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle) hanno evidentemente deciso che era il momento di mostrare ai giudici che Corsiglia non scappa dal processo. Una novità assoluta. Quella di ieri è stata un’udienza fiume, iniziata alle 12 e finita poco prima delle 19. Un’udienza punteggiata dagli scontri tra le difese e la parte civile. Ad esempio, gli avvocati della presunta vittima hanno ottenuto l’allontanamento dall’aula dei due consulenti (medici) della difesa, di fatto testimoni che non potevano ascoltare le deposizioni delle altre persone citate, in tutto sette.