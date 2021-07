«Sono felice, è finito un incubo»  

«Sono molto felice di essere stato prosciolto da un’accusa definita infamante dallo stesso pm nella sua requisitoria». Settant’anni, genetista di Cagliari, Mario Pirastu è uscito dal tunnel giudiziario in cui era piombato con l’accusa di aver rubato le 25 mila provette di materiale genetico: erano state trafugate nell’agosto 2016 dal parco Genos di Perdasdefogu e ritrovate qualche mese dopo all’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. «L’accusa mi ha tolto serenità per 5 anni e ha rischiato di incrinare la mia fiducia nella Giustizia. Chiaramente rimarrà una profonda amarezza mitigata soltanto dalla possibilità di riprendere il mio lavoro e la passione per la ricerca», ha detto il professionista, emerito genetista del Consiglio nazionale delle ricerche, uscito immacolato dall’inchiesta.

Il professionista

A novembre 2019, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Pirastu era stata valutata nulla in quanto viziata da un difetto di notifica. Al Tribunale di Lanusei il procedimento nei suoi confronti era stato stralciato. Il processo ha tenuto in apprensione il genetista, che giovedì ha accolto come una liberazione la decisione del gup Paola Murru. «La vicenda giudiziaria - ha detto - aveva minato il mio rapporto con la popolazione ogliastrina che aveva partecipato con grande entusiasmo per 25 anni alla ricerca genetica». Il materiale genetico è parte di un corpus donato da 13 mila cittadini di uno dei territori più longevi al mondo. «Sono molto felice che si possa rinsaldare la fiducia degli abitanti nei confronti miei e della ricerca che, come si è capito anche nell’attualità del Covid, è la strada più efficace verso la tutela della salute». Pirastu illustra il percorso di ricerca e ne esalta la bontà della missione: «Gli studi sulla popolazione ogliastrina sono fatti da ricercatori di tutto il mondo perché solo con la condivisione a livello internazionale di dati e campioni, nel pieno rispetto delle normative della privacy, si possono raggiungere importanti risultati».

La difesa

I fatti risalgono a oltre 5 anni fa: la Procura aveva accusato Pirastu, assieme a Simona Vaccargiu, per la quale il gup Mariano Arca aveva già pronunciato il non doversi procedere, per lei e altri imputati, del furto di 25 mila campioni di Dna dal Parco Genos. Gli aveva contestato violazioni del codice della privacy per illecito trattamento dei dati genetici. Soddisfatti i legali Giovanni Battista Gallus e Maria Giulia Gallus degli studi Array e Gallus Cardia: «Il giudice ha accolto le argomentazioni difensive sull’insussistenza delle ipotesi accusatorie. Il non doversi procedere perché il fatto non sussiste dimostra quanto abbiamo sostenuto da subito: non c’è mai stata sottrazione, solo lecita attività di ricerca». E sulla presunta violazione del trattamento dei dati personali: «Il giudice ha condiviso la tesi difensiva legata alle modifiche del codice della privacy conseguenti all’entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali».

RIPRODUZIONE RISERVATA