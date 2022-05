«Sono diventato pizzaiolo per non emigrare» 

Una vita tra Sardegna, Germania e nord Italia ad aggiustare caldaie. Sino al 2014, quando la sua azienda - trasferitasi nel frattempo a Muravera - entra in crisi e si ritrova disoccupato. In quel momento Giuseppe Viola, 53 anni, era pronto a lasciare di nuovo l’Isola per reinventarsi un lavoro, magari ancora una volta in Germania. A trattenerlo l’invito e la generosità di un imprenditore edile di Muravera, Sergio Cuccu: «Non lasciare anche tu il paese, ti ci vedo bene come piazzaiolo. Il forno te lo regalo io». L’ormai ex termoidraulico decide di scommettere davvero in un qualcosa che non aveva mai fatto prima e oggi, a distanza di otto anni, rappresenterà la Sardegna ai campionati mondiali della pizza a squadre (assieme a Marco Mulas ed Emanuela Scarpa) che si terranno a Palermo l’8 e 9 maggio.

La svolta

«Nel 2014 ero molto preoccupato - racconta Viola - perché mi ritrovavo senza più un’occupazione. La mia azienda infatti sino al 2010 è andata bene, avevo anche dieci dipendenti. Poi sono stato costretto a licenziarli e alla fine a chiudere». Per tirare avanti nell’estate di 8 anni fa Giuseppe fa una stagione nel ristorante-pizzeria di Luciano Schirru, sempre a Muravera. «A 45 anni era la prima volta che entravo in una cucina. Quel mondo mi è piaciuto sin da subito e Luciano è stato un maestro per me». Alla fine della stagione il pensiero però è quello di ritornare in Germania, «la nazione dove sin da ragazzo ho lavorato come termoidraulico e dove mi sono sempre trovato bene. Mi dispiaceva lasciare la mia terra ma non vedevo alternative». L’incontro provvidenziale è quello con Cuccu: «Devo dire la verità - confessa Viola - lo conoscevo appena. Eppure ha preso a cuore la mia vicenda, mi ha spronato ad aprire una pizzeria e mi ha persino regalato il forno. Non lo ringrazierò mai abbastanza». E il suo mondo alla fine era proprio quello della margherita classica napoletana: «Forse era una passione innata che ho scoperto tardi. Mi sono subito impegnato ed ho iniziato a seguire corsi di formazione professionale in giro per l’Italia».

Il Mondiale

A Perugia, durante un corso della scuola italiana di impastatori, l’incontro con Emanuela Scarpa, pizzaiola-chef di Cagliari: «Ci siamo detti di provare a partecipare al campionato mondiale e abbiamo coinvolto anche Marco Mulas. L’idea è piaciuta al Comune di Cagliari che ci ha concesso il patrocinio. Siamo molto orgogliosi di poter portare lo stemma della città e la bandiera dei Quattro Mori». L’obiettivo è vincere: «I partecipanti saranno tanti e tutti agguerriti, arrivano anche da Germania, Svizzera e Tunisia. Noi però abbiamo le carte in regola per far bene. Io mi sto allenando molto, la squadra è ben affiatata». La carta vincente potrebbe essere quella di una pizza che ricordi anche la Sardegna, tra forma e sapori. Ma la sua vittoria, in ogni caso, Giuseppe l’ha già ottenuta: una pizzeria tutta sua nel cuore di Muravera. Dove magari - alla fine dei campionati di Palermo - potrà servire anche la pizza più buona del mondo.