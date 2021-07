Sonego sfida il re Federer 

Londra. A Wimbledon è tutto pronto per l’ultimo “maniac monday”, il lunedì in cui si giocano tutti gli ottavi di finale che sarà abolito dal prossimo anno. Con Novak Djokovic agli ottavi londinesi per la 13/a volta e Roger Federer per la 18/a, occhi puntati sugli italiani ancora in gara Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Ieri non si è giocato ed è stata una giornata di riposo e strategie per i due azzurri.

Sfida al fuoriclasse

Sonego, 19 anni, numero 27 del ranking mondiale, ha l’onore del Centre Court: giocherà contro Federer, 39 anni, numero 8 del ranking e otto trofei di Wimbledon in bacheca. L’unico precedente risale al 2019, primo turno del Roland Garros, vinse lo svizzero in tre set. Da allora Sonego è cresciuto e si giocherà fino in fondo le sue carte, anche perché sui prati ha vinto il suo primo titolo Atp ad Antalya nel 2019 e la scorsa settimana è stato finalista ad Eastbourne. «Lui è giovane e non ha paura, dovrò essere pronto», ha detto Federer, «so che sarà una partita difficile. Chi arriva agli ottavi di uno Slam ha le sue chance. Quando ho giocato con lui a Parigi due anni fa mi ha impressionato per il servizio, l'atteggiamento e l’aggressività. Gli piaceva essere in un campo importante. Ha un buon diritto». Per il fuoriclasse svizzero «è stato un anno complicato con il Covid-19 e la doppia operazione al ginocchio, ma ne è valsa la pena perché sono agli ottavi di Wimbledon. Un tennista vuol decidere lui quando finire la carriera, non gli infortuni. Ho giocato molto bene le ultime partite e sono molto contento per come stanno andando le cose. Non sarà facile, ad agosto avrò 40 anni e questo è il mio ultimo slam a 39 anni»..

Primo a giocare

Il primo a scendere in campo sarà Berrettini, numero 9 del ranking, per la seconda volta consecutiva agli ottavi sui prati londinesi (nel 2019 fu sconfitto da Roger Federer), nel carniere due titoli sull’erba: Stoccarda 2019 e Queen’s due settimane fa. L’avversario è il bielorusso Ilya Ivashka, 27 anni, 79 nella classifica Atp.

RIPRODUZIONE RISERVATA

9

la posizione

in classifca mondiale di Berrettini

27

la posizione

nel ranking di Sonego

8

i titoli

di Federer a Wimbledon