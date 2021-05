Sonego e Nole sotto l’acqua 

Roma. La pioggia sconvolge il programma degli Internazionali. Rinviate a oggi dunque le partite Sonego-Rublev e Swiatek-Svitolina, mentre l’attesissimo match fra Djokovic e Tsitsipas – nonostante la pioggia battente – ha comunque celebrato un set ed è stato interrotto sul 6-4, 2-1 per il tennista greco. Oggi il programma riparte da Nadal-Opelka, in orario per le 10, mentre i recuperi e la prosecuzione del match già iniziato non hanno ancora un orario preciso.

Un’altra giornata a suo modo storica, per gli Internazionali Bnl, dove la presenza del pubblico è un forte segnale di ripartenza che arriva dal mondo dello sport, sebbene i pochi spettatori presenti non siano stati fortunati a causa del maltempo. Chi c’era, ha comunque visto – oltre uno spettacolare Nadal – anche un assaggio della grande sfida fra Djokovic e Tsitsipas: il numero uno del mondo ha sofferto il greco, ma soprattutto ha mal sopportato la pioggia e il terreno “friabile” sotto i piedi, cedendo al campione di Atene la prima partita (un break di vantaggio) e l’apertura del secondo, chiuso sul 2-1 quando era diventato pericoloso tentare affondi e scatti.

L’altra semifinale

Nell’altra semifinale si affronteranno Rafa Nadal e l’americano Reilly Opelka. Dopo aver superato Jannik Sinner e dopo la battaglia con Denis Shapovalov negli ottavi, Nadal ha ottenuto il pass per le semifinali prendendosi in due set la rivincita su Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e del seeding: Sascha ha ceduto per 6-3 6-4. Per il maiorchino (n. 2) l’unico brivido è arrivato per una caduta. «Ho alcune ferite. È stata una caduta inaspettata, in una corsa normale, perché qui le linee a volte si alzano e il piede si è incastrato. Ho sbattuto il polso, all'inizio avevo un po' di paura ma dopo pochi secondi ho visto che era solo dolore e che non c'era nient'altro, ha detto, ma «è forse la mia miglior partita sulla terra rossa dell'anno. Mi dà altra fiducia anche verso il mio corpo, sento che sto lavorando bene». Lo attende il gigante Opelka, 211 cm, n. 47 Atp, che ha sconfitto l'argentino Federico Delbonis (proveniente dalle qualificazioni) per 7-5 7-6 (2).

Le donne

Cori Gauff, grazie al ritiro della Barty, conoscerà solo oggi la sua sfidante che arriverà dal recupero tra Svitolina-Swiatek. Già formata l'altra semifinale con Petra Martic che affronterà Karolina Pliskova.

RIPRODUZIONE RISERVATA