Sommersi Sarcidano e Marmilla 

Il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis, chiede interventi urgenti di pulizia nel Flumini Mannu e nei canali che vi affluiscono per scongiurare pericolose esondazioni. «I campi in prossimità di questi canali – aggiunge – si allagano facilmente». Preoccupa la condizione delle campagne anche a Serrenti dove l’amministrazione, come a Samassi, aveva già chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le piogge di novembre: «La situazione si è aggravata», dichiara il sindaco Pantaleo Talloru. «Oltre ai danni alle ortive, le piogge rendono impossibile per il momento la semina del grano che, se fatta tardi, comprometterà la resa del raccolto».

A Villamar e a Las Plassas l’avviso di preallerta per rischio idraulico a valle della diga Is Barrocus di Isili, diramato alle 18 di venerdì, ha creato apprensione: nel bacino, che da più di una settimana sta tracimando spontaneamente ed è monitorato costantemente, le acque si sono avvicinate alla quota massima raggiungibile in eventi di piena e c’era il rischio concreto di dover «effettuare manovre volontarie agli organi di scarico» durante la notte. La strada a valle della diga è stata chiusa ma il rilascio non è stato poi eseguito.

Gli acquazzoni della notte tra venerdì e sabato, sommati alle piogge cadute nelle ore precedenti, hanno messo a dura prova numerosi Comuni del Sud Sardegna. Notte d’ansia a Samassi , dove il Flumini Mannu è esondato: «Fortunatamente – dichiara il sindaco Enrico Pusceddu – è successo nelle campagne e non dentro il paese. Le acque hanno raggiunto un livello alto, abbiamo dovuto tenere il fiume sotto controllo durante la notte». Non solo: il forte vento ha fatto cadere alcuni alberi e un palo della luce in paese, e ieri mattina, per consentire la messa in sicurezza di una casa pericolante, è stata chiusa temporaneamente al traffico via Caboni.

Campagne allagate anche a Villamar , dove il sindaco Gian Luca Atzeni chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale: «È la prima cosa che faremo – ha confermato – affinché gli agricoltori possano avere un ristoro. I danni alle colture causati dalle piogge incessanti di questi giorni sono ingenti». Il fiume nel territorio comunale è rimasto nel suo alveo e nel centro abitato non si sono registrati danni.

Preallerta

Strade come fiumi in piena

Anche il Sarcidano è assediato dall’acqua: la pioggia caduta quasi ininterrottamente da un mese ha sommerso le campagne. A Isili (dove ieri sera è stata chiusa per una frana la strada che collega Is Coronas con via suor Montixi) come nei paesi vicini, i terreni non riescono più a drenare e sono diventate veri e propri laghi, le strade rurali sembrano fiumi in piena.

A Serri la giunta comunale, riunitasi in emergenza, ha dichiarato lo stato di calamità naturale. «Oltre alle campagne allagate – ha detto il sindaco Samuele Gaviano – la situazione è aggravata dall'esondazione dei corsi d'acqua e dei canali». Non si trova in migliori condizioni il vicino Escolca , dove il sindaco Eugenio Lai ha segnalato grossi danni alla viabilità rurale e soprattutto all'attività degli agricoltori che avrebbero già dovuto seminare grano, cereali e foraggere.

Stessa drammatica situazione a Gergei : il vice sindaco Olindo Carta intende proporre anche qui lo stato di calamità naturale. «Ci troviamo in condizioni molto preoccupanti», ha spiegato: «Siamo in ritardo soprattutto per il settore della pastorizia, gli allevatori saranno costretti a comprare i mangimi per un lungo periodo». Si spera in un cambio del quadro meteorologico: «Se si dovessero interrompere le piogge adesso – ha spiegato Carta – potremo riuscire a seminare dal 30 al 40 per cento delle colture».

