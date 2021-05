Sommersi dalle gomme usate 

Una montagna di pneumatici fuori uso nelle officine. Copertoni che i gommisti sono costretti ad accumulare in spazi spesso molto angusti. Anche nell’Isola il fenomeno comincia ad assumere contorni molto gravi. I gommisti sono preoccupati per una situazione che definiscono una vera e propria bomba ecologica che potrebbe deflagrare da un momento all'altro. «Non sappiamo come affrontare questa emergenza», denunciano i diretti interessati. In alcuni casi le ditte specializzate che devono recuperare e poi trasferire nelle aree di smaltimento le gomme “dismesse” non si presentano da un anno.

Le cause del disservizio

Che cosa è successo? «Il surplus di pneumatici in circolazione», spiega il segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra, «è legato principalmente all’importazione dall’estero di prodotti a volte non certificati e al di fuori di ogni rilevazione, e al commercio on line che non è tracciabile e non rientra nei conteggi ufficiali. Si crea così un overbooking che porta al superamento delle quote. Abbiamo inoltrato diverse richieste affinché il ministero dell’Ambiente e la Regione si facciano carico del problema e trovino una concreta soluzione». Nei mesi scorsi la questione era stata sollevata dai titolari delle officine del sassarese: «Siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno e nel frattempo chi ha l’obbligo per legge del ritiro non provvede e gli pneumatici usati rimangono accatastati per molti mesi nei nostri magazzini o davanti alle nostre aziende con conseguenze facilmente immaginabili».

L’intervento del ministero

Alla fine del 2020 il ministero dell’Ambiente ha emanato una direttiva per innalzare la quota di smaltimento, non è stato sufficiente. «Per legge», spiega Serra, «tutta la procedura deve svolgersi secondo un percorso tracciato ad opera di consorzi che poi si affidano a ditte specializzate. I tempi del ritiro sono molto lunghi perché le quote assegnate ad ogni consorzio nella maggior parte dei casi sono state raggiunte. Così i gommisti sono costretti a stoccare il materiale nei loro magazzini». Oltre al danno all’orizzonte c’è la beffa: ogni gommista infatti ha una quota massima di stoccaggio. E se dovesse superarla sarebbe a forte rischio di sanzioni in caso di controlli. I titolari delle officine, tra l’altro, fanno fronte con puntualità agli oneri per il trattamento: «Al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto», spiega Nicola Zuddas, che gestisce un’attività a Cagliari, «anticipiamo la quota per il ritiro e lo smaltimento. Viene pagato in anticipo un servizio che non viene assicurato nei tempi previsti».

«Siamo sommersi»

Roberto Cadelano, titolare di un’officina per la riparazione di moto e scooter, è sommerso. «La situazione è insostenibile. Da un anno aspetto che qualcuno passi per il ritiro. Non ho grandi spazi e ho dovuto accatastare le gomme fuori uso in un piccolo ripostiglio. Sul versante della sicurezza non è certo un quadro rassicurante”. Il mancato ritiro degli pneumatici ha notevolmente peggiorato le condizioni di lavoro: «Operiamo», denuncia Zuddas, «a contatto con montagne di copertoni in ambienti che diventano sempre più insalubri a causa del mancato ritiro di quelli che sono ormai rifiuti da gestire in modo adeguato”. E lo smaltimento, occorre aggiungere, non è un affare da poco. Il riciclo del materiale proveniente dagli pneumatici fuori uso favorisce una serie di utilizzi che vanno dalla pavimentazione delle piste di atletica alle traversine per la ferrovia.

