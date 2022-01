Somica, via alle grandi manovre 

Fondata nel maggio 2002 sotto l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Salvatore Cherchi, la Somica nasce per stabilizzare alcune decine di lavorati socialmente utili, fino ad allora in carico al Comune. Negli anni il suo scopo di dare stabilità lavorativa agli lsu è stato raggiunto ed oggi il suo ruolo risulta vitale per l’amministrazione cittadina: «Mi auguro che si stiano valutando tutte le ipotesi per la continuità di questa società, che ad oggi risulta fondamentale per la città – dice la consigliera Ivonne Fraternale del Pd – C’è sicuramente da tutelare i lavoratori che oggi vi sono impiegati. Il mio parere sulla gestione degli ultimi 5 anni è sicuramente negativo, quindi mi auguro si proceda presto con la nomina di un nuovo amministratore».L’argomento Somica è da sempre scottante per la politica cittadina. La sua gestione è stata a volte oggetto di critiche e attacchi, soprattutto durante le campagne elettorali il cui tema è entrato pesantemente nei vari programmi politici.

Somica, tre mesi per decidere le sorti della società in house del Comune di Carbonia. Scade ad aprile il mandato dell’amministratore delegato della società che funge da braccio operativo per conto del Comune. Una partita tutta interna alla maggioranza, che regole alla mano, dovrà decidere in che modo individuare il successore dell’attuale amministratore.

La società

Fondata nel maggio 2002 sotto l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Salvatore Cherchi, la Somica nasce per stabilizzare alcune decine di lavorati socialmente utili, fino ad allora in carico al Comune. Negli anni il suo scopo di dare stabilità lavorativa agli lsu è stato raggiunto ed oggi il suo ruolo risulta vitale per l’amministrazione cittadina: «Mi auguro che si stiano valutando tutte le ipotesi per la continuità di questa società, che ad oggi risulta fondamentale per la città – dice la consigliera Ivonne Fraternale del Pd – C’è sicuramente da tutelare i lavoratori che oggi vi sono impiegati. Il mio parere sulla gestione degli ultimi 5 anni è sicuramente negativo, quindi mi auguro si proceda presto con la nomina di un nuovo amministratore».L’argomento Somica è da sempre scottante per la politica cittadina. La sua gestione è stata a volte oggetto di critiche e attacchi, soprattutto durante le campagne elettorali il cui tema è entrato pesantemente nei vari programmi politici.

Nuovo amministratore

«Somica rappresenta oggi la risposta immediata ai piccoli problemi della città – afferma il consigliere Gianluca Arru, Carbonia Avanti – le manutenzioni sono all’ordine del giorno e nella maggior parte delle volte vengono svolte con rapidità. Si aprirà una partita sulla nomina del nuovo amministratore, dobbiamo dare un segno di discontinuità con la recentissima gestione. Una selezione pubblica è sicuramente l’opzione migliore per arrivare alla nomina».

Ad essa sono affidati i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici, verde urbano, strade e segnaletica, oltre alla gestione del servizio cimiteriale: «È un tema caldo che la politica cittadina dovrà trattare anche se probabilmente è presto per parlarne, certo non si potrà arrivare ad aprile senza avere le idee chiare sul da farsi - dice Giuseppe Vella, Ora X Carbonia – mi auguro che la maggioranza sia abbastanza matura da poter tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale anche su questo tema».Controllare la Somica significa avere in mano una grossa fetta dei lavori pubblici cittadini e per questo la sua presidenza è sicuramente molto ambita. «Nei prossimi mesi giungerà a conclusione un percorso che, con l’approvazione del bilancio, aprirà lo scenario del riordino della società partecipata – spiega il sindaco Pietro Morittu – posso assicurare che per Somica selezioneremo, tramite un avviso pubblico quindi con la massima trasparenza, un nuovo amministratore delegato di altissimo profilo».

