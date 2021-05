Solo urgenze in sala operatoria 

1

Che l’emergenza al San Martino sia totale ormai é un dato di fatto. L’ultima conferma è arrivata ieri quando una paziente, reduce da un incidente, ha aspettato per tutta la mattina di essere portata in sala operatoria per una frattura a caviglia e perone. Salvo poi essere informata che l’intervento è rinviato. Cronaca di una qualsiasi mattina nel reparto di Ortopedia: medici e anestesisti a ranghi ridottissimi e pazienti costretti a interminabili attese, anche con le ossa rotte. «È inaccettabile che i pazienti si debbano contendere una sala operatoria» tuona il fratello della donna, Lorenzo Baldo.

La storia

La cinquantaquattrenne era finita al Pronto soccorso martedì. «Mia sorella si trovava nel parcheggio del supermercato Eurospin in via dei Muratori e, dopo aver caricato le buste in macchina, stava riposizionando il carrello sotto la pensilina. Le ruote anteriori, però, a causa di un dislivello dell’asfalto si sono bloccate, costringendola a fare mezzo passo indietro – racconta – In quel momento è arrivata un’auto che l’ha investita, il piede di mia sorella è finito sotto la ruota». Baldo riferisce che le due signore a bordo dell'auto hanno prestato i primi soccorsi «pur negando ogni responsabilità sull’accaduto. A caldo, mia sorella non è si resa conto della gravità, è perfino riuscita a rimettersi in piedi e non ha accettato di andare al Pronto soccorso». Le due donne si sono congedate senza neppure lasciarsi un recapito telefonico ma sono bastati pochi minuti e il dolore è diventato fortissimo. «La radiografia ha messo in luce una duplice frattura - fa sapere il fratello - è necessario intervenire chirurgicamente per il posizionamento di una placca e di alcune viti».

In ospedale

Ieri la preparazione per l’ingresso in sala operatoria ma l’attesa è stata vana a causa della cronica carenza di anestesisti, denunciata anche due giorni fa dal Comitato per il diritto alla salute che ha annunciato una mobilitazione generale il 5 giugno per difendere l’ospedale. Dalla Assl fanno sapere che «l’intervento è stato rimandato a oggi perché c’erano operazioni più urgenti che hanno fatto slittare quelle differibili – precisano – in ogni caso il rinvio dell’intervento rientra nei tempi indicati per questo tipo di trauma e non pregiudicano la ripresa». Lorenzo Baldo, intanto, lancia un appello. «Vorremmo che la signora che ha investito mia sorella si facesse viva». L’unico indizio a disposizione è un’auto di colore chiaro; un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza.

Inaccettabile che i pazienti debbano contendersi una sala operatoria. Mia sorella, dopo essere stata investita, ha aspettato inutilmente tutta la mattina