Solo mezzo milione ad Assemini in cambio del parco fotovoltaico 

Per qualcuno è un territorio svenduto in cambio di un piatto di minestra, il solito scambio iniquo tra (forti) interessi dei privati e (scarsi) ritorni per la collettività. Per il via libera all’ennesima distesa di specchi nella zona industriale di Macchiareddu, gli asseminesi dovranno accontentarsi di uno scuolabus elettrico, stazioni di ricarica e pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. Compensazioni ambientali da 550 mila euro previste dallo schema di convenzione tra Comune ed Eni New Energy che nella zona industriale ha già realizzato nel 2018 gli impianti fotovoltaici da 26 megawatt ufficialmente per «alimentare il ciclo della produzione del sale nelle saline Conti Vecchi».

Gli interrogativi

Un’intesa che si concretizza oggi con una delibera della Giunta ma già da tempo al centro di polemiche in Consiglio comunale: «Nulla da rimproverare a Eni, ma non dimentico che quei siti appartenevano a Syndial e Rumianca, protagoniste negli anni ’70 e ‘80 dei disastri ambientali nella laguna di Santa Gilla», rimarca il consigliere Gigi Garau (Lega-Psd’Az). «Eni aveva annunciato un investimento milionario per bonifiche che avrebbe già eseguito: vorrei un dettaglio particolareggiato su questi interventi che ho chiesto diverse volte ma non ho mai ricevuto». Il sardista chiede inoltre «la mappatura precisa che indichi i siti inquinati in tutta l’area industriale di Macchiareddu».

L’accordo

L’assessore Gianluca Mandas resta fuori dalle polemiche e si concentra sulla convenzione opere di compensazione: «350 kilowatt (kw) di impianti fotovoltaici da distribuire nelle strutture pubbliche del Comune: scuole, impianti sportivi e Municipio. Ma anche scuolabus che contiamo di attivare il prossimo anno, auto elettrica e stazioni di ricarica». In questa fase di attuazione del piano, continua Mandas, « L’obiettivo è attivare il servizio dal prossimo anno scolastico».