Solo e malato, salvato da un carabiniere 

Un anziano in fin di vita, da giorni rinchiuso in casa, è stato salvato dall’intervento di un carabiniere in quel momento fuori servizio. Il militare Walter Palmas ha salvato la vita ad Angelo Meloni, 76 anni. I vicini di casa, nella zona del campo sportivo comunale, da giorni non vedevano l’anziano uscire di casa. Da qui la richiesta di aiuto a Palmas, anche lui vicino di casa, che insospettito per la situazione, ha saltato il cancello dell’abitazione chiusa per poi trovare Angelo Meloni nella cucina in fin di vita. In supporto del carabiniere libero dal servizio sono poi intervenuti anche i colleghi della compagnia di Iglesias. «Quando Walter Palmas e i suoi colleghi in divisa sono intervenuti, hanno trovato un uomo seduto su una sedia in condizioni pietose, congelato, praticamente in fin di vita», raccontano i residenti della zona. «L’uomo ha poi raccontato che era a digiuno da giorni a causa delle sue precarie condizioni di salute. Senza quell’intervento, Angelo Meloni, oggi ricoverato in ospedale, non avrebbe resistito un giorno in più. Ringraziamo Walter Palmas e i carabinieri della compagnia di Iglesias: hanno salvato la vita al nostro vicino».

Uta

Dopo l’intervento di Walter Palmas e dei colleghi, è arrivata un’autoambulanza del 118. I medici hanno trasportato l’uomo in fin di vita all’ospedale dove ora riceverà le cure necessarie.

Sinnai

È stata trovata nel letto della sua abitazione di via Soleminis a Sinnai, sofferente. Magrissima e incapace di muoversi. I carabinieri di Sinnai e la Polizia locale sono intervenuti con i Vigili del fuoco dopo una segnalazione arrivata all'assessore ai Servizi sociali del Comune di Sinnai, Massimo Leoni. I carabinieri hanno inutilmente bussato alla porta di casa. Ci hanno pensato poi i pompieri a forzare l’ingresso, consentendo ai soccorritori di arrivare subito alla camera da letto dove la donna sarebbe stata trovata in condizioni preoccupanti. «L’abbiamo subito soccorsa: la nonnina – racconta l’assessore Leoni - ha pronunciato solo qualche parola».

Poco dopo è stata adagiata su una lettiga e trasportata in ambulanza in ospedale, al Santissima Trinità dove è stata ricoverata e dove ha ricevuto le prime cure alle quali, Laura Palmas, 87 anni, avrebbe risposto bene. Tanto che potrebbe essere dimessa in pochi giorni. «Una donna – dice ancora l’assessore Leoni-si è detta disponibile a assisterla e a ospitarla in casa. Decideranno i familiari».

La nonnina, vedova da tempo, vive con un figlio che oggi sarà sentito dai carabinieri e che non è stato trovato in casa. Una figlia è stata rintracciata dai carabinieri e nei prossimi giorni arriverà a Sinnai dalla penisola per stare vicino alla mamma dopo le dimissioni dall’ospedale. Sarà lei e il fratello a decidere sul futuro della donna. Una vicenda che finora era sconosciuta ai servizi sociali del Comune.

