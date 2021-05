Solo due poltrone per tre 

Ultimi bagliori del secondo torneo dell'era Covid. Inter campione, Atalanta in Champions League, Lazio in Europa League, Benevento, Parma e Crotone retrocesse: questi i dati acquisiti in una Serie A dai tanti gol segnati e dai tanti veleni sugli interventi del Var, che ha visto abdicare la Juventus campione in carica dopo nove tricolori di fila, con Ronaldo capocannoniere e Lukaku trascinatore. Mancano alcuni dettagli, di non poca importanza. Milan, Napoli e Juve battagliano per i due residui posti Champions, il Sassuolo cerca di scalzare la Roma dal settimo posto che vale la nuova, e poco agognata, Conference League.

Atalanta arbitro

Molto dipende dagli umori e dalla reazione dell'Atalanta dopo il ko con la Juve nella finale di Coppa Italia che rafforza Pirlo, che può sventolare comunque due trofei, sulla panchina bianconera. Milan e Napoli sono autonomi: se battono Atalanta e Verona sono in Champions, un altro risultato può promuovere una Juve vittoriosa a Bologna. Ritorna in gioco quindi l'Atalanta, l'avversaria più dura, che potrebbe trovare la forza di onorare comunque fino in fondo un altro torneo d'elite agguantando il secondo posto. Se troverà le motivazioni, per il Milan potrebbe farsi molto dura (come insegna il 3-0 dell'andata a San Siro), se subentrerà lo scoramento per il nuovo flop in finale di Coppa Italia (come con la Lazio) sarà diverso.

Insidie per il Napoli

Il Milan dopo aver fallito il match point col Cagliari, anche senza Ibra, ha una nuova chance, una qualificazione che meritano Pioli, Maldini, Kessie, Donnarumma, Theo Hernandez, Kjaer, tra gli altri. Sarà una sfida splendida perché le due squadre sono attrezzate per dare spettacolo. Qualche insidia anche per il Napoli perché viene da una lunga serie positiva, ha uomini chiave in forma come Zielinski, Osimhen e Insigne e sarebbe un peccato sprecare la grande rimonta con un flop finale. Però l'avversario è insidioso: il Verona viene da un periodo negativo ma potrebbe trovare l'ispirazione per chiudere in bellezza un torneo in cui ha mostrato all'inizio molte cose positive. Gattuso vorrebbe concludere con un grande risultato la sua avventura napoletana in chiaroscuro.

