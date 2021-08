Sollievo maestrale, ma rischio di roghi 

Perde un po’ di forza la lunga ondata di caldo torrido che per giorni ha tenuto la Sardegna inchiodata a temperature abbondantemente sopra i 40 gradi, rese ancora più soffocanti dalla percezione di afa legata all’umidità. Nei prossimi giorni, dunque, si tornerà a respirare con anche dieci o dodici gradi in meno rispetto al weekend di Ferragosto.

L’esperto

«Il caldo sulla Sardegna ha le ore contate», taglia corto Alessandro Gallo, l’esperto di Meteo Network Sardegna che ha illustrato la situazione sulla regione nei prossimi giorni. «La lunga ondata di caldo tende a cedere forza», aggiunge, «il minimo tra la Norvegia e i Paesi Bassi, alimentato da aria fredda nord-atlantica, provocherà un cambio del clima. Già dalle prossime ore la circolazione dei venti si disporrà da Nord-Nord-Ovest con un’intensità da moderata e forte nei settori esposti, mentre ci saranno raffiche più moderate nel pomeriggio sul resto della Regione». Una condizione che agevolerà le sferzate di maestrale almeno sino a giovedì, forse anche venerdì. «Nel fine settimana», prosegue Gallo, «i venti assumeranno la tendenza di un regime di brezza, moderata nelle ore pomeridiane. Questo causerà un significativo calo delle temperature: sia sui valori massimi che nei minimi».

Giù le temperature

In arrivo dunque un drastico calo delle temperature su entrambi i valori. «Le massime saranno comprese tra i 24 ed i 26 gradi nei settori del Nord-Ovest», prevede l'esperto, «mentre nel versante Est dell’Isola e sul Cagliaritano avremo le temperature più alte che oscilleranno tra i 28 ed i 30 gradi. Le minime, invece, andranno ovunque tra i 16 ed i 20 gradi». In tutta la Sardegna, dunque, i termometri faranno registrare una flessione mediamente di dieci gradi, anche se giovedì si potrebbe avere un rimbalzo termico con risalita sino a 34-36 gradi.

L’allarme incendi

Con la ritirata del caldo, sul fronte incendi potrebbero arrivare notizie incoraggianti, anche se non si deve abbassare la guardia. «Mancherà un elemento naturale favorevole per i roghi», conclude Gallo, «il calore e le alte temperature, ma il maestrale e la siccità non permettono previsioni confortanti». Il prossimo fine settimana potrebbero arrivare forti rovesci costieri, ma per il momento le previsioni non consentono ancora di avere certezze.

