Sollai fa il pieno, a Villacidro si volta pagina 

Le reazioni a caldo degli altri protagonisti non hanno potuto che essere condizionate dalla consistenza schiacciante della vittoria di Sollai: è evidente che la scelta di riunire sotto uno stesso progetto candidati di diversa appartenenza ha convinto la maggioranza dei villacidresi, anche se bisogna considerare che molti tra coloro che non hanno condiviso l’opzione Sollai hanno preferito disertare le urne piuttosto che sostenere i suoi avversari. I dati di affluenza suonano impietosi: 45 elettori su cento non si sono recati affatto alle urne.

Il neo sindaco Federico Sollai, commenta così l’esito del voto, dalle proporzioni forse anche per lui inaspettate: «Un risultato straordinario, è stata premiata la proposta e la squadra, che comprende un gruppo di donne e di uomini all’altezza del compito, ma anche una campagna elettorale condotta con sobrietà. Adesso ci aspetta una grande responsabilità perché la dimensione della vittoria fa capire quanto la gente voglia un cambiamento radicale rispetto a questi cinque anni di amministrazione. Sicuramente i cittadini hanno bisogno di sentire l’amministrazione vicina, e noi in questa campagna abbiamo notato che c’è voglia di partecipazione e di tornare a fare politica attivamente».

Federico Sollai e la sua lista “Insieme per Villacidro” ha vinto le elezioni amministrative nel paese d’ombre. Il nuovo sindaco ha ottenuto un vero e proprio plebiscito, con il 68 per cento dei voti: 4.632 preferenze. È invece stata sonoramente bocciata dai cittadini la sindaca uscente Marta Cabriolu con la lista “Alternativa Civica” che si è fermata al 17 per cento dei voti e 1.183 preferenze. Al terzo posto il candidato sindaco Antonio Muscas, con il 15 per cento dei voti e 1.025 preferenze, che ha sostanzialmente confermato il peso che la lista Assemblea permanente aveva anche cinque anni fa. Fin dalle prime operazioni dello spoglio si è intuita la schiacciante preferenza dei villacidresi per il listone di Federico Sollai, che comprendeva la quasi totalità dell’opposizione uscente e che si è presentata agli elettori con lo slogan “Seminiamo il futuro”. Sui tavoli delle sezioni elettorali i cumuli di schede blu estratte dalle urne crescevano in modo nettamente più rapido per Federico Sollai, mentre sembravano non aumentare per gli altri due candidati. Addirittura in molte sezioni si stava prospettando il sorpasso di Muscas sulla Cabriolu, rientrato poi nel conteggio di tutte le 14 sezioni elettorali.

Fin dalle prime operazioni dello spoglio si è intuita la schiacciante preferenza dei villacidresi per il listone di Federico Sollai, che comprendeva la quasi totalità dell’opposizione uscente e che si è presentata agli elettori con lo slogan “Seminiamo il futuro”. Sui tavoli delle sezioni elettorali i cumuli di schede blu estratte dalle urne crescevano in modo nettamente più rapido per Federico Sollai, mentre sembravano non aumentare per gli altri due candidati. Addirittura in molte sezioni si stava prospettando il sorpasso di Muscas sulla Cabriolu, rientrato poi nel conteggio di tutte le 14 sezioni elettorali.

«Risultato straordinario»

«Vince l’astensionismo»

Lo ricorda anche Marta Cabriolu, in un passaggio del suo commento sui risultati, a scrutini ancora aperti: «Faccio gli auguri al nuovo sindaco che è evidente abbia vinto, ma credo che anche a Villacidro abbia vinto l’astensionismo, in linea con la tendenza nazionale e regionale. Evidentemente chi è andato a votare ha deciso di tornare alla vecchia politica, ma penso anche che vada assolutamente rispettata la volontà espressa dagli elettori. Per ora non aggiungo altro – ha concluso – se non un ringraziamento per tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi cinque anni».

«Noi sorveglieremo»

Per Antonio Muscas «non c’è molto da aggiungere: i villacidresi hanno dato il loro consenso alla proposta di Federico Sollai. Noi abbiamo fatto quello che era nelle nostre forze, ma i risultati dicono altro, perché non stiamo parlando di decimali, ma di divari importanti. Noi staremo all’opposizione consapevoli di svolgere il ruolo di sorveglianza sancito dal dettato costituzionale e come sempre saremo aperti alle proposte sulle quali ci troveremo d’accordo».

