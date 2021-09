Sollai ci riprova: «Rilanceremo il paese» 

Federico Sollai si ricandida alla guida del paese. Ci aveva provato nel 2016, a capo di una lista di orientamento progressista, ma a lui, vicesindaco uscente della giunta Pani, i villacidresi preferirono la novità rappresentata da Marta Cabriolu. A questa tornata elettorale si presenta con una lista civica che unisce anche la quasi totalità dell’opposizione consiliare.

Vive questa nuova esperienza come una rivincita? Quanto spirito di rivalsa c'è alla base della sua nuova candidatura a sindaco?

«L'unica rivalsa è per Villacidro che merita di riacquistare il ruolo e il lustro che gli compete. Ne ha estremo bisogno».

C’è chi è disorientato dalle varie anime che sono confluite nella sua lista. Alcuni “pezzi da novanta” cinque anni fa erano contro di lei.

«È comprensibile: l’inizio della consiliatura ci aveva visti partire da posizioni diverse ma è stato proprio durante il lavoro comune che ci siamo avvicinati: lo dimostrano le posizioni e le proposte condivise. Il particolare periodo che stiamo attraversando, a cavallo tra la grave crisi derivante dalla pandemia e le opportunità offerte da una ripresa che già si intravede, ci ha suggerito di spogliarci delle rispettive appartenenze e di unire le migliori energie del paese per la rinascita di Villacidro».

Non teme che su alcuni temi possano spuntare divergenze ideologiche con alcuni dei suoi alleati?

«Fin dall’inizio del percorso unitario abbiamo reciprocamente messo in chiaro i confini del quadro dei valori condivisi, che sono la solidarietà e l’accoglienza. Sono princìpi irrinunciabili e basi su cui poggia l’idea comune che abbiamo di Villacidro. Nessuno tra noi accetterà mai comportamenti razzisti, sessisti, discriminazioni di genere, di orientamento sessuale o di posizioni religiose».

Qual è stato il rammarico più grande della sua attività consiliare di questi ultimi cinque anni e mezzo?

«Non sono pochi ma la delusione più grande è stata, dopo avere costruito con gli altri gruppi di minoranza una mozione per evitare la chiusura della Casa dell’anziano, votata dall’intero Consiglio comunale, vederla poi disattesa nei fatti: il servizio è stato chiuso, gli operatori hanno perso il lavoro e gli ospiti sono finiti lontani da Villacidro. Ci siamo sentiti traditi».

“Non ci sono soldi” e “manca il personale” sono state spesso giustificazioni addotte da questa e dalle precedenti amministrazioni davanti alle criticità irrisolte.

«La giunta uscente ha goduto di benefici che nessuno ha mai avuto, grazie alla possibilità di spendita degli avanzi di amministrazione: milioni di euro. E cosa hanno fatto? Hanno speso tutti quei soldi in asfalti. Non che non ce ne fosse bisogno ma io avrei utilizzato una buona parte di quelle risorse per mettere mano anche ad altre priorità. Per la situazione del personale, io in Consiglio ho sempre sollecitato un suo potenziamento. Una delle prime cose che faremo sarà proprio rafforzare la pianta organica del Comune, a partire dagli uffici urbanistici e finanziari».

Tra le criticità alle quali fare fronte, indicate la perdita di centralità che ha interessato Villacidro.

«È un problema grave, dovuto soprattutto all’errata impostazione del ruolo che ha assunto la sindaca. A Villacidro in questi anni non è stata riconosciuta la giusta importanza: far valere la propria forza non significa prevaricare gli altri ma farsi riconoscere l’autorevolezza e la forza del proprio paese nei confronti del territorio e delle istituzioni regionali».

Riavvicinare la gente all’amministrazione è un altro punto del vostro programma. Come lo realizzerete?

«La voce dei cittadini dovrà essere presente in Comune e lo faremo dando vita alle consulte di rioni e periferie, in modo che le esigenze e i problemi di tutto il paese giungano all’amministrazione con la quale ci deve essere un confronto continuo. Inoltre riapriremo le commissioni ai cittadini: includeranno associazioni, tecnici e portatori di interesse».

Perché votare lei?

«Abbiamo raccolto le migliori capacità e competenze, con l'ambizione di innescare un cambiamento di lungo periodo che faccia emergere il potenziale di Villacidro, dalle eccellenze che esprime alle ricchezze naturali che può vantare. Un progetto di visione e prospettiva, che nella cornice della transizione energetica cambi il volto del paese e della sua economia».

Marco Cazzaniga

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata