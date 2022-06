Solinas sul rimpasto: «Ai sardi interessa poco» 

La verifica di Giunta? Può anche aspettare. Per Christian Solinas, che l’ha aperta tre mesi fa all’ultimo vertice di maggioranza, «il rimpasto è diventato un mantra che appassiona poco i sardi, di sicuro più interessati a capire cosa stiamo facendo per migliorare la loro qualità della vita e cosa per dare risposte concrete ai bisogni di tutti i giorni». Inoltre, «c’è una situazione contingente rispetto al leader di una forza politica al quale auguro la più pronta e migliore guarigione», spiega il presidente della Regione con rifermento a Giorgio Oppi (Udc): «Non appena avremo l’opportunità, senz’altro riprenderemo il filo di un discorso che non deve minimamente incidere sull’attività di governo, che va avanti comunque».

D’altra parte, «il rimpasto è un tecnicismo per addetti ai lavori, tant’è che fin dall’inizio ho voluto che non intralciasse l’attività di una Giunta attualmente nel pieno delle proprie funzioni, che delibera e lavora quotidianamente». Quanto al Consiglio regionale, «è autonomo, può legiferare e adottare ciò che serve per dare risposte ai sardi».

«No a interventi spot»

Il governatore ha scelto un convegno sugli archivi (organizzato alle Saline di Cagliari per parlare, a ruota libera e a margine dei lavori “ufficiali”, dei temi più caldi del momento, compresi urbanistica, caro trasporti e liste d’attesa. Sulla prima: «Il paesaggio e l’edilizia hanno bisogno di una riorganizzazione complessiva. Ma non servono interventi spot, né un’antologia di esigenze di questo o quel territorio e di questo o quel consigliere. Stiamo lavorando perché, di concerto con tutti gli enti interessati, e quindi con la Sovrintendenza, il ministero e la Regione, si possa finalmente dare a tutti i cittadini e ai Comuni un insieme di norme di riferimento chiare che restituiscano la certezza del diritto. Poi, il fatto che esistano più proposte e più punti di vista costituisce un valore e troveremo sicuramente sintesi».

In campo, oltre al disegno di legge quadro della Giunta ci sono la proposta di legge di Franco Mula (Psd’Az), già protocollata, e una proposta di Forza Italia a cui gli azzurri stanno ancora lavorando. L’obiettivo comune è colmare il vuoto normativo lasciato cinque mesi fa dalla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato il Piano Casa. Solinas sa bene che c’è il suo partito, il Psd’Az, dietro due dei tre provvedimenti. Oggi potrebbe prendere parte a una riunione convocata da Mula proprio per fare chiarezza all’interno del gruppo sulle posizioni in materia di Urbanistica. L’incontro era in programma ieri sera ma è saltato.