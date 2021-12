Solinas sposo giovedì, trecento ospiti e obbligo di tampone 

Le nozze dell’anno si celebrano nel bel mezzo della quarta ondata del Covid-19. Il presidente, che però è molto attento, ha predisposto che ognuno dei circa trecento invitati al pranzo del Convento dimostri all’ingresso di essere in possesso del Green pass e si sottoponga comunque alla prova del tampone. Durante la cerimonia religiosa sono in programma canti in limba accompagnati dai suonatori di launeddas. Secondo indiscrezioni anche i Tazenda potrebbero offrire una performance, non è chiaro se in chiesa o direttamente al Convento di San Giuseppe. Prevista anche l’esibizione di Maria Giovanna Cherchi.

Il tormentone sui politici presenti o meno al pranzo del Convento San Giuseppe va avanti da giorni. Solinas ha rinunciato a condividere il suo giorno più importante con tutti i consiglieri regionali. Porte aperte solo a quelli del Psd’Az, il suo gruppo. Porte chiuse, al contrario, persino ad alcuni onorevoli che il governatore avrebbe probabilmente voluto con sé, ma che alla fine ha rinunciato a chiamare forse per non “scontentare” nessuno. C’è solo un’eccezione: Giorgio Oppi, decano dell’Assemblea. Presente anche tutta la sua squadra in Giunta: alla notizia dell’invito si è capito che il presidente avrebbe fatto slittare il rimpasto al prossimo anno. Dovrebbe essere garantita la partecipazione dei parlamentari: di sicuro saranno alle nozze i senatori di Lega-Psd’Az, Lina Lunesu e Carlo Doria, quest’ultimo, con il consigliere Nanni Lancioni, tra gli uomini più vicini al presidente da quando ha avuto inizio la legislatura. Sarà presente anche il senatore di Forza Italia Emilio Floris. Tra gli altri ospiti “eccellenti”, anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e il rettore dell’Università di Sassari, il professor Gavino Mariotti. Assente altrettanto “eccellente”, invece, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Ci sono anche Matteo Salvini e la sua compagna nella lista degli invitati al matrimonio del presidente della Regione Christian Solinas. Il giorno delle nozze con l’avvocata Magda De Miranda è dopodomani, 23 dicembre, e il capitano quasi sicuramente non sarà a Cagliari per impegni precedenti, e forse anche perché il giorno dopo è la Vigilia di Natale e sotto le feste gli spostamenti da e per l’Isola sono tutt’altro che semplici. Verrà appositamente da Roma, invece, l’ex coordinatore regionale del Carroccio e deputato Eugenio Zoffili, con cui Solinas ha condiviso la strada che nel 2018 ha portato allo storico accordo Lega-Psd’Az siglato in vista delle elezioni politiche e poi alla vittoria netta alle regionali del 2019.

Ci sono anche Matteo Salvini e la sua compagna nella lista degli invitati al matrimonio del presidente della Regione Christian Solinas. Il giorno delle nozze con l’avvocata Magda De Miranda è dopodomani, 23 dicembre, e il capitano quasi sicuramente non sarà a Cagliari per impegni precedenti, e forse anche perché il giorno dopo è la Vigilia di Natale e sotto le feste gli spostamenti da e per l’Isola sono tutt’altro che semplici. Verrà appositamente da Roma, invece, l’ex coordinatore regionale del Carroccio e deputato Eugenio Zoffili, con cui Solinas ha condiviso la strada che nel 2018 ha portato allo storico accordo Lega-Psd’Az siglato in vista delle elezioni politiche e poi alla vittoria netta alle regionali del 2019.

Presenti ed esclusi

Il tormentone sui politici presenti o meno al pranzo del Convento San Giuseppe va avanti da giorni. Solinas ha rinunciato a condividere il suo giorno più importante con tutti i consiglieri regionali. Porte aperte solo a quelli del Psd’Az, il suo gruppo. Porte chiuse, al contrario, persino ad alcuni onorevoli che il governatore avrebbe probabilmente voluto con sé, ma che alla fine ha rinunciato a chiamare forse per non “scontentare” nessuno. C’è solo un’eccezione: Giorgio Oppi, decano dell’Assemblea. Presente anche tutta la sua squadra in Giunta: alla notizia dell’invito si è capito che il presidente avrebbe fatto slittare il rimpasto al prossimo anno. Dovrebbe essere garantita la partecipazione dei parlamentari: di sicuro saranno alle nozze i senatori di Lega-Psd’Az, Lina Lunesu e Carlo Doria, quest’ultimo, con il consigliere Nanni Lancioni, tra gli uomini più vicini al presidente da quando ha avuto inizio la legislatura. Sarà presente anche il senatore di Forza Italia Emilio Floris. Tra gli altri ospiti “eccellenti”, anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, e il rettore dell’Università di Sassari, il professor Gavino Mariotti. Assente altrettanto “eccellente”, invece, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Tampone per tutti

Le nozze dell’anno si celebrano nel bel mezzo della quarta ondata del Covid-19. Il presidente, che però è molto attento, ha predisposto che ognuno dei circa trecento invitati al pranzo del Convento dimostri all’ingresso di essere in possesso del Green pass e si sottoponga comunque alla prova del tampone. Durante la cerimonia religiosa sono in programma canti in limba accompagnati dai suonatori di launeddas. Secondo indiscrezioni anche i Tazenda potrebbero offrire una performance, non è chiaro se in chiesa o direttamente al Convento di San Giuseppe. Prevista anche l’esibizione di Maria Giovanna Cherchi.

Sobrietà

Il matrimonio, a quanto sembra, sarà in ogni caso celebrato e festeggiato all’insegna della sobrietà. Come semplice è la partecipazione ricevuta dagli invitati. Nessuna lista di nozze indicata, solo un codice Iban dove eventualmente trasferire denaro che sarà devoluto in parte in beneficenza.

Celebra Baturi

Solinas (45 anni) e De Miranda (41) si sposeranno giovedì alle 11 alla Basilica di Bonaria. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi che proprio ieri, alla presentazione del dossier della Caritas, si è detto particolarmente preoccupato per numeri che parlano di una Sardegna più povera a causa delll’emergenza sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata