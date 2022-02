Solinas: rimpasto dopo la manovra 

Da Solinas è arrivata la conferma che dopo la Finanziaria la maggioranza lavorerà su una legge omnibus 2. «Una legge di ampi perimetri», l’ha definita, «per dare risposte al sistema economico produttivo, alle famiglie e ai cittadini per accompagnare la ripresa di una nuova normalità dopo pandemia». Dentro, ha spiegato, «troveranno spazio misure che mettano insieme interventi che possiamo fare grazie al Pnrr, con risorse derivanti da nuovi accordi stipulati con lo Stato e con una serie di interventi per mitigare gli aumenti che i cittadini e imprese stanno subendo a causa dei costi dell’energia sul trasporto».

Il presidente della Regione ha lasciato intendere che il tagliando della Giunta ci sarà, e anche presto: «È normale che tutta la maggioranza si ritrovi per valutare la squadra più opportuna per portare avanti i progetti che ci prefiggeremo di raggiungere negli ultimi due anni di legislatura, ed è normale avere priorità e un'agenda nuova rispetto al periodo della più grave emergenza che abbiamo vissuto in questi anni». Dopo la manovra, ha poi annunciato, «completeremo il quadro del nuovo assetto burocratico della Regione per restituire un'amministrazione più rapida e vicina alle esigenze dei cittadini».

Rimpasto, insularità, Finanziaria 2022 e Omnibus 2: ieri Christian Solinas ha fatto il punto in Consiglio regionale, non in Aula dove ha assistito a buona parte della seduta con all’ordine del giorno la manovra da oltre nove miliardi di euro, ma a margine dei lavori.

Misure per la ripresa

Un passaggio anche sul tavolo appena aperto con il Governo per la quantificazione del gap insulare: «Un risultato storico, era un articolo dell’accordo sottoscritto da noi e Roma nel 2019. Avevamo già avuto un’anticipazione degli effetti con una riduzione degli accantonamenti, ora il tavolo definirà il costo strutturale degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità».

Quanto alla legge di stabilità, «per la prima volta dopo anni abbiamo fatto in modo di calibrarla come norma di carattere generale, nella quale non ci sono interventi puntuali ma grandi progetti, e dopo decenni andiamo a incidere su un tema fondamentale come lo spopolamento e la natalità».

Indennità congelate

Ieri l’Aula ha approvato i primi due articoli e iniziato la discussione generale del terzo in materia di opere pubbliche. I lavori riprenderanno martedì alle 11. Come da accordi, tutti gli emendamenti di carattere puntuale sono stati bocciati, mentre sono stati considerati inammissibili quelli di carattere esclusivamente normativo, cioè senza alcun riferimento finanziario.

È stato congelato, per essere esaminato nella fase finale, l’articolo 2 bis che riguarda l’adeguamento degli stipendi degli amministratori locali sardi a quelli dei colleghi della Penisola. Gli uffici devono, infatti, ancora verificare, anche confrontandosi con il ministero dell’Economia, l'ammontare di alcune indennità, così da evitare eventuali impugnazioni del Governo.

La vicenda dello stadio

Tra gli emendamenti presentati dall’opposizione, anche uno di Piero Comandini (Pd) per stanziare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore del Comune di Cagliari per la realizzazione del nuovo Stadio del Cagliari Calcio. L’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino ha sottolineato che «sul progetto ci siamo limitati a riconfermare le risorse che erano state messe a disposizione dalla precedente amministrazione, e che tra l'altro erano in scadenza, con la disponibilità di aumentarle nel caso in cui ci fosse un altro progetto meritevole di un incremento di fondi. Ma se le opere non vanno avanti, non dipende certo dalla Regione. Noi ci sentiamo a fianco del Cagliari calcio che non è la squadra di Cagliari ma è la nazionale per noi sardi». Sul tema è intervenuto anche l’ex sindaco del capoluogo, Massimo Zedda (Progressisti): «L'iter per la realizzazione era praticamente concluso, poi la nuova Giunta comunale ha stravolto il progetto in corso d'opera, con i relativi problemi di oggi: ora è tutto fermo e la società Cagliari calcio è costretta ad attendere per un progetto irrealizzabile con una città mercato e uffici».

