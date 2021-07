Solinas: «Ferita la nostra storia» 

Quasi 1500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati ridotti in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate. L’amarezza del presidente della Regione Christian Solinas: «Colpiti al cuore». È pesantissimo il bilancio del gigantesco rogo che ha aggredito e distrutto mezzo Oristanese. Non è ancora stato possibile – fa sapere la Regione - fare una stima precisa dei danni, visto che il fuoco fino a ieri a tarda sera continuava a minacciare case e aziende. In campo, per arginare le fiamme, l’intera “macchina” antincendi, e non solo: 7500 uomini tra Corpo forestale, vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, ma anche Croce Rossa Italiana, carabinieri e polizia. Sui territori distrutti hanno volato sette Canadair, più due in arrivo dalla Francia richiesti dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e altri due dalla Grecia. Poi 11 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell’Esercito. Un’emergenza continua: i centralini di Protezione civile e vigili del fuoco sono stati presi d’assalto dai cittadini.

Le riunioni operative

Per tutta la giornata di ieri si sono susseguite le riunioni operative tra i vertici delle forze al lavoro per l'emergenza: è stato il presidente della Regione Christian Solinas a coordinare le operazioni nella sala centrale della Protezione civile. Il governatore ha annunciato che scriverà al presidente del Consiglio Mario Draghi (che ieri ha fatto sapere di seguire da vicino l’evolversi della situazione esprimendo «solidarietà alle popolazioni colpite») per chiedere al Governo «un sostegno economico immediato per ristorare i danni e che una quota del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione». Per Solinas, che ha ricevuto anche la chiamata dal presidente della Corsica Gilles Simeoni, gli incendi rappresentano «una ferita profonda, inflitta alla nostra storia, a un modello di vita, culturale e economico spazzato via in modo così selvaggio».

La dichiarazione

Anche la Giunta regionale si è riunita, con tutti i sindaci delle zone colpite, e ha deliberato lo stato di emergenza. «Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi», ha evidenziato ancora il presidente della Regione, «ma si tratta di un disastro senza precedenti». Alla seduta dell'esecutivo hanno partecipato, da remoto, anche i primi cittadini di Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Flussio, Modolo, Tinnura. Suni, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Sagama, Macomer, Arzana e Villagrande.

«Servono aiuti»

«Le immagini della nostra terra che brucia riempiono di tristezza e rabbia», ha detto il consigliere regionale di Udc -Cambiamo! Antonello Peru, «il mio pensiero va alle popolazioni di tutte le zone che stanno lottando contro un nemico che puntualmente si materializza e distrugge quello che incontra. I danni sono incalcolabili dal punto di vista ambientale ed economico. Chiediamo al Governo che venga proclamato lo stato di calamità naturale e che venga da subito previsto un sostegno economico a favore delle comunità e delle imprese colpite da questa tragedia».

Interventi rapidi

Intanto la Lega ha avviato una raccolta fondi per l'emergenza incendi. I contributi liberali raccolti saranno impiegati per iniziative di solidarietà a favore delle comunità colpite. E La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni chiede interventi immediati: «Siamo vicini al popolo sardo e chiediamo al governo di concentrare le attenzioni di tutta la Protezione Civile nazionale sui territori colpiti. C'è bisogno di aiuti immediati.

La ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti in un tweet ha parlato di «dolore» per le immagini dell’Oristanese «divorato dalle fiamme. Grazie ai vigili del fuoco, alla Protezione Civile e a quanti lavorano senza sosta per fermare gli incendi. Tutta l'Italia ha il cuore in Sardegna, e quelle famiglie non saranno lasciate sole». La sottosegretaria Alessandra Todde ha espresso la «massima vicinanza ai sindaci e ai cittadini delle comunità colpite».

Il tweet del Cagliari

Solidarietà anche dal Cagliari calcio: «Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite», il tweet del club rossoblu, «il nostro pensiero oggi è per chi continua a lottare incessantemente contro il fuoco. Saremo più forti, ci rialzeremo: non mollare, Sardegna».

