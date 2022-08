Solidarietà più forte del fuoco 

“Su Stentu”, il ristorante pizzeria andato distrutto da un incendio la mattina del 26 giugno scorso a Maladroxia, riapre prima di Ferragosto. Lo annuncia il proprietario della struttura rimessa a nuovo in 47 giorni grazie al contributo di tutta la comunità.

La solidarietà

«Al dolore e alla tristezza iniziale, ha fatto seguito uno spirito di gruppo che ha coinvolto tutti - dice Alessandro Matta - soprattutto gli amici più stretti e lo staff del locale. È grazie a loro che abbiamo raggiunto l’obiettivo, quello di riuscire a riaprire prima di ferragosto. Posso dire solo grazie, davvero grazie di cuore a tutti». Per l’inaugurazione, fissata per il 12 agosto, sono in corso gli ultimi ritocchi nel rifacimento, soprattutto della cucina, la parte che registrato più danni, stimati inizialmente attorno ai 100-120 mila euro. «Devo ancora una volta evidenziare la caparbietà della famiglia Matta - dice Franco Matta, il padre del titolare - vedere andare in fumo anni di sacrifici non è stato bello. Abbiamo deciso di rimetterci in gioco e lo abbiamo fatto grazie al contributo di tutti. Ringrazio tutti, non faccio un elenco anche perché per noi, chi ha contribuito con ore di lavoro o con qualche soldo nei punti di raccolta, ha lo stesso valore affettivo».

I precedenti

Una cittadina col cuore grande Sant’Antioco. Lo aveva già dimostrato con la ricostruzione, qualche anno fa, del Waikiki, il bar a ridosso del ponte d’ingresso al centro urbano. Ora, grande generosità anche per la ricostruzione de Su Stentu. «Non lasciateci soli proprio adesso - aveva detto Franco Matta - perché ora più che mai abbiamo bisogno di sentire l’affiatamento dei nostri concittadini». Sin dalla settimana successiva all’incendio, il locale aveva ripreso a vendere col chiosco bar, per poi passare ai panini imbottiti fino ai pranzi e alle cene organizzate, a base di carne arrosto. Ora si riparte con ristorante e pizzeria, con l’ultimazione della cucina, con impianti rifatti, sia quello elettrico sia quello idraulico. «La cosa più bella - dice Giuseppe De Mizio, barman de Su Stentu - è che questa esperienza, è stata l’inizio di un rafforzamento dei rapporti tra le persone e non sbaglio a dire che seguito di ciò che è successo, siamo una grande squadra, una grande famiglia».