Solidarietà, ora è corsa nell’Isola 

Il primo passo è stato fatto, la macchina della solidarietà si è messa in moto verso la salvezza di cinquanta bambini sfollati da due orfanotrofi del Donbass. Ieri Anthony Grande, console onorario ucraino in Sardegna, è partito a Treviso per incontrare Giacomo Archiutti, console onorario ucraino a Treviso, oggi invece sarà a Roma insieme a Ugo Cappellacci per l'incontro con Yaroslav Melnik, ambasciatore ucraino in Italia, in modo da definire i dettagli per la partenza verso la frontiera con la Polonia in cui prendere i 50 orfani e portarli in salvo nell’Isola, lontani dalle bombe e da una guerra che si fa ogni giorno sempre più drammatica.

La missione

« Ieri sono stato al telefono con Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina», racconta Anthony Grande, « così da tenerlo aggiornato sulla missione di pace e programmare le prossime iniziative. Purtroppo, siamo stati costretti a interrompere la chiamata perché hanno cominciato a suonare le sirene, l’ambasciata è stata evacuata e non è stato possibile proseguire. Porteremo medicinali, viveri, beni di prima necessità, il convoglio sarà scortato dalla croce rossa internazionale, faremo di tutto per aiutare i nostri connazionali». L'obiettivo è quello di dare vita a una sinergia efficiente con gli altri consolati così da poter essere un tramite con chi sta cercando di fuggire dai territori colpiti dall'avanzata russa. « Sono a stretto contatto con i consoli onorari di Padova e Torino, oltre che Treviso. Archiutti sente giornalmente Luca Zaia presidente del Veneto, che ha dato la sua massima disponibilità. Cercheremo di coinvolgere tutta la Penisola».

L’Unità di crisi

Nel mentre, a Cagliari, si intensifica l’attività dell’Unità di crisi costituita due giorni fa, che da domani sarà operativa dalle 9 alle 18 nella nuova sede in via Santa Margherita, mentre al numero di emergenza 334/3607104 24 ore su 24. In meno di quarantott'ore sono arrivati rinforzi da parte di giovani volontarie che lavorano senza sosta per garantire supporto al proprio popolo. « Sono lontana dalla mia terra ma cercherò di fare tutto ciò che è in mio potere per salvare più persone possibili e portarle qui in Italia», dice Maria Rab, una delle volontarie. Ha 29 anni, due lauree in psicologia e in economia e molti dei suoi amici combattono a Mykolajiv, Kharkiv, Kiev: le mostrano foto mentre impugnano le armi, i volti sofferenti ma tenaci. « Riceviamo almeno un centinaio di chiamate al giorno, tantissime dall’Ucraina ma anche da parte di tutta Italia per dare una mano», racconta. « C’è chi è riuscito a raggiungere la frontiera, chi vuole sapere come poter prendere l’aereo per raggiungere l’Italia. Molte sono giovani madri con figli che hanno perso i propri compagni e stanno cercando di garantire un futuro migliore ai bambini».