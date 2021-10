«Soldi da restituire, la Corte dei Conti deve fare chiarezza» 

«Restituirò la somma che mi è stata richiesta, ma ho la coscienza pulita così come tutti i miei ex colleghi che si trovano nella stessa mia situazione. Ora però deve essere fatta chiarezza sulla responsabilità di chi avrebbe dovuto agire e non lo ha fatto, affinché errori come questo non si verifichino mai più». Parole dell’ex consigliera comunale Maria Teresa Cossu, in carica durante la scorsa consiliatura (entrata in quota Pd poi passata al Gruppo misto), che torna sul caos gettoni da restituire per gli amministratori che si sono succeduti negli ultimi dieci anni nel palazzo di via Porcu. Una lettera che Cossu ha rivolto alla cittadinanza quartese, a pochi giorni dall’ultima scadenza fissata dagli uffici al 30 settembre per la restituzione delle somme ritenute non dovute.

Le somme

Il caso indennità e gettoni di presenza era esploso ad aprile, dopo il via libera della Giunta Milia all’adeguamento dei compensi previsti per gli amministratori comunali ai parametri dettati dalla finanziaria del 2005. Settanta circa gli amministratori quartesi coinvolti: tutti i consiglieri degli ultimi dieci anni, compresi alcuni esponenti rieletti con l’attuale amministrazione, la Giunta della scorsa consiliatura e lo stesso ex sindaco. Tutti destinatari della stessa lettera, ma con diversi tempi di prescrizione: ai consiglieri comunali vengono chiesti indietro parte dei gettoni percepiti negli ultimi dieci anni - cifre comprese fra poche centinaia di euro sino a 6mila - mentre ex sindaco e la sua Giunta sono chiamati a rendere somme, riferite agli ultimi cinque anni, che vanno da poco più di 500 euro a oltre 15mila euro.

Le responsabilità

«Questo significa che per anni sono state corrisposte a tutti gli amministratori le indennità non rimodulate, disattendendo quanto previsto dalla legge», sottolinea Cossu nella sua lettera ai quartesi. Ora scatta la fase della restituzione decisa dopo l’operazione riordino messa in campo dall’attuale amministrazione di via Porcu. «Stavolta il Comune ha agito in maniera lodevole, dimostrando di voler perseguire l’obiettivo del bene comune, e facendo finalmente quella virata verso la buona gestione e la trasparenza di cui l’ente aveva un disperato bisogno negli anni passati. Ma credo che sia necessario chiarire le responsabilità, e stabilire per colpa di chi, come e perché si sia arrivati ad una situazione come quella che stiamo vivendo». Nella lettera l’ex consigliera parte «dalla differenza tra la funzione gestionale degli organi dirigenziali del Comune e quella di indirizzo degli organi politici: è in relazione a ciò che andrà accertata la responsabilità erariale dei dirigenti, dal momento che per anni si è consentito che non venisse rispettato un dettato di legge».