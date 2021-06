Soldi all’Isis: 8 anni all’impresario siriano 

Otto anni di reclusione per l’impresario siriano, Anwar Daadooue, cinque anni e sei mesi per i connazionali Mustafa Chadad e Haj Osman Abdulkarim, assolto Ait Wahmane Lahoucine, passaporto marocchino ma olbiese di adozione come gli altri imputati: è la sentenza della Corte d’Assise di Sassari nel processo sui presunti finanziamenti raccolti in Sardegna e trasferiti nelle casse dell’organizzazione radicale sunnita (secondo il pm affiliata all’Isis) Jabhat al Nusra. I giudici (presidente della Corte, Massimo Zaniboni, a latere Giampaolo Piana) hanno accolto nella sua interezza l’impianto accusatorio del sostituto della Dda di Cagliari, Danilo Tronci. La pena più alta è per Daadoue, considerato il coordinatore della rete gallurese di finanziamento della formazione terroristica. I soldi che partivano da Olbia, questa la tesi accolta dai giudici, finivano anche in una sorta di ufficio di rappresentanza aperto nella città siriana di Raqqa, sino all’ottobre del 2017, capitale del Califfato nero. Le indagini, condotte dalla Digos di Sassari (all’epoca dell’inchiesta internazionale, guidata dal dirigente Mario Carta) nel 2018 portarono all'arresto dei tre siriani e dell’impresario marocchino assolto.

Cantieri e moschee

Il personaggio chiave del caso è sicuramente Anwar Daadoue, 48 anni, titolare di imprese edili che per anni hanno operato in cantieri pubblici e privati della Gallura e di Sassari, con operai siriani e sardi. La base operativa dell’impresario era Olbia, Daaodue ha realizzato importanti opere nell’ex arsenale di La Maddalena, all’interno dell’aeroporto Costa Smeralda e del Mater Olbia e nel Sassarese (Stintino e un centro commerciale). Inoltre a Olbia, il siriano era un punto di riferimento per tutte le necessità, finanziarie e logistiche, collegate alla realizzazione e cura di almeno due moschee.

Secondo la Dda, oltre a queste attività, Daadoue si occupava di transazioni finanziarie (attraverso il meccanismo dell’hawala”), che garantivano risorse a formazioni jihadiste, con una rete attiva a Raqqa, Istanbul, Beirut, Khartoum e Il Cairo. Un pentito ha accusato il siriano di avere anche acquistato armi pesanti (due mitragliatrici) per le formazioni vicine a Daesh. L’uomo è latitante, dopo l'evasione da un carcere danese.

La difesa

I difensori (Angelo Merlini, Donatella Corronciu e Salvatore Arcadipane) hanno annunciato appello contro la sentenza della Corte d’Assise, Ait Wahmane Lahoucine è stato subito rimesso in libertà.

