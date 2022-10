«Sogno le mie opere nel portone della Cattedrale» 

Un’opera dimenticata da 35 anni. Così i pannelli che raffigurano le immagini di santi e martiri della tradizione cristiana, figure di primo piano per la Chiesa e per il territorio, restano fissate nei calchi in vetroresina realizzati dallo scultore e pittore Stefano Cherchi e custoditi nel suo laboratorio di Iglesias. «Spero sempre che l’interesse si risvegli e si possa compiere il desiderio che prese corpo nei primi anni Ottanta». I pannelli avrebbero dovuto corredare il portone d’ingresso della Cattedrale. Ma l’entusiasmo iniziale venne spento da un ripensamento della stessa Diocesi.

L’idea del sindaco

Fu il sindaco socialista Paolo Fogu (giunta comunale 1980/’85) ad avere l’idea e proporla. «Mi disse - ricorda Stefano Cherchi – che l’amministrazione comunale riteneva opportuno lasciare un messaggio significativo dell’intenso rapporto con la Diocesi, una testimonianza alla città e della città». In quel periodo le relazioni tra i due presìdi si intensificarono e fecero maturare i preparativi per la visita nel Papa Giovanni Paolo II, nell’ottobre dell’85, alla quale proprio Fogu teneva molto. «L’entusiasmo e l’intere sse per contribuire all’abbellimento della sede di culto più importante della Diocesi fu grande. Pensai subito alcuni soggetti». Passa il tempo, l’amministrazione comunale cambia, l’impegno, che non era stato formalizzato nero su bianco dal Comune né dalla Curia, retrocede nella gerarchia delle iniziative. Per un breve periodo lo stesso Cherchi venne chiamato al ruolo di assessore alla Cultura, «ma non potevo certo occuparmi del mio progetto».

L’attività artistica

Quella possibilità di impreziosire l’ingresso del Duomo non viene dimenticata da tutti. Cherchi, che nel frattempo sta lasciando l’insegnamento nel Liceo e poco dopo approderà alla presidenza di un Liceo parificato a Carbonia, prosegue anche nella sua attività artistica, tra Sardegna, Italia e Stati Uniti. Quella che dovrebbe essere la bozza definitiva del pannello viene revisionata dalla Soprintendenza: troppo grande un pannello intero. Cherchi rimodula due pannelli 80 centimetri per 160 con Sant’Antioco e Santa Chiara, e quattro pannelli 80 per 80 con Ponziano e Calisto, i due Papi “condannati ad Metalla”, Santa Barbara e la Madonna di Tratalias.A quel punto l’opera inciampa nel parere di don Giampiero Garau, in quegli anni direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali e l’arte sacra, al quale spetta il parere vincolante. Pur essendo stato già preparato il portone per accogliere i pannelli definitivi da realizzare in bronzo, prende carta e penna: «Sc risse una lettera - dice Stefano Cherchi - per informarmi che le tematiche raffigurate non sono più attuali».Quel verdetto interrompe il cammino, benché l’idea originale, «nata anche da una intenso confronto con don Luigi Cinesu », avesse avuto in precedenza il parere favorevole dell’allora vescovo Giovan ni Cogoni e l’incoraggiamento del successore Arrigo Miglio che divenne capo della Diocesi il 25 marzo ’92 «e venne più volte in laboratorio, apprezzando il progetto e interessato a proseguire».