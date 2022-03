«Sogno di tornare in Sardegna» 

«Porto nel cuore la Sardegna, per me è stato un distacco doloroso. L’ho fatto per realizzare il mio sogno: la ricerca in ambito immunologico. La felicità totale sarebbe fare questo lavoro in Sardegna, a casa mia. Spero di poterci tornare per portare la mia esperienza». Laura Marongiu, scienziata nuorese, 35 anni, oggi viene premiata dall’Università di Milano-Bicocca dove lavora dal 2015 assieme ad altri 51 studiosi under 36. «Non me l’aspettavo, è un grosso traguardo», dice. Non trattiene la nostalgia perché a Nuoro, dove è iniziato il suo sogno, torna appena può.

Il percorso

«Il mio amore per la immunologia è nato soprattutto al liceo scientifico Fermi, ho avuto degli insegnanti che hanno saputo accendere o sostenere la passione per la biologia. Mi affascinava scoprire l’ignoto». Già al tempo aveva le idee chiare. «Ho sempre sognato di fare la scienziata. Con grande amarezza ho dovuto lasciare la Sardegna». Laurea in Biologia molecolare all’università di Pavia, dottorato di ricerca in immunopatologia a Verona, esperienza negli Stati Uniti, nel 2015 assegno di ricerca all’Università Bicocca di Milano, dipartimento Biotecnologie e bioscienze. Tanti studi, una perenne full immersion, anche risultati gratificanti.

L’attività

«La mia ricerca sui meccanismi molecolari coinvolti nelle funzioni infiammatorie delle cellule dendritiche (cellule sentinella per l’individuazione di patogeni nell’organismo) ha portato all’importante scoperta di un nuovo recettore, il CD14: una nuova via di segnalazione molecolare, finora non associata a una particolare funzione infiammatoria in queste cellule», spiega. Il valore? «Ha importanti implicazioni sullo sviluppo di nuovi farmaci anti infiammatori che possono essere utilizzati per il trattamento di malattie come l’artrite reumatoide, come dimostrato dai miei dati pre-clinici ottenuti su modelli animali. I farmaci attuali mostrano molti effetti collaterali. Il mio lavoro dimostra come con l’utilizzo delle nanoparticelle sia possibile ridurre la patogenesi dell’artrite reumatoide interferendo minimamente con la funzionalità di altre cellule. Così, si riducono notevolmente gli effetti avversi della terapia». Le potenzialità sono tante, dalla cura del rigetto nei trapianti a gravi infiammazioni da batteri e da virus. La motivazione del premio “Giovani talenti” fa riferimento anche alla ricerca legata al Covid 19.