«Sogaer, patti chiari o fondi a rischio» 

In ballo ci sono contratti di promozione per milioni di euro. Quelli sottoscritti ogni anno tra l’assessorato regionale del Turismo e i vertici della Sogaer, la società di gestione dello scalo di Elmas, ora sono più che mai in bilico, alla luce delle manovre sotterranee che vorrebbero consegnare nelle mani di fondi stranieri le chiavi dell’aeroporto ora gestito dalla mano pubblica.

L’assessore Gianni Chessa non nasconde l’irritazione di dover vestire i panni dello spettatore in una trattativa ancora nebulosa, ma che vede tuttavia la Regione uno dei maggiori soggetti finanziatori della struttura aeroportuale, pur sempre la porta d’accesso privilegiata all’Isola per milioni di turisti. «Se cambia la proprietà, cambiano anche gli accordi in essere», conferma il rappresentante della Giunta. «Purtroppo noi restiamo alla finestra, leggendo sui giornali notizie che vorremo avere di prima mano dai soggetti interessati. Molti operatori sono spaventati e il nostro stesso assessorato ha l’obbligo di programmare le prossime campagne promozionali e merita di essere informato tempestivamente per valutare se e come rimodulare il finanziamento a favore di una proprietà privata che potrebbe avere interessi diversi dall’attuale rappresentata dalla Camera di commercio».

Conto alla rovescia

Ma i cieli sulla Sardegna si confermano turbolenti anche su altri fronti. Il principale riguarda il capitolo Air Italy: ieri l’ennesimo vertice ministeriale non ha dato le risposte attese, considerata anche la recente bocciatura dell'emendamento alla finanziaria che avrebbe esteso gli ammortizzatori per un anno. In particolare le Regioni hanno cercato di proseguire il pressing sul governo affinché si lavori per valutare un interessamento da parte della Qatar Airways.

«Occorrono azioni che scongiurino fino alla fine del 2021 i licenziamenti e consentano di attivare la cassa integrazione nel 2022 affinché lo Stato abbia il tempo di intraprendere un percorso alternativo», ha spiegato l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda.

Rabbia