Sofia, Sinner raggiunge Musetti ai quarti 

Jannik Sinner batte 6-3, 6-4 il portoghese Nuno Borges e raggiunge Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia. Sul veloce dell'Arena Armeec, il 21enne di San Candido ha confermato la sua prima testa di serie superando in due set e 85' il lusitano, numero 93 delle classifiche mondiali e, nonostante i 4 anni in più all'anagrafe, con tanta esperienza in meno per match a questi livelli. L'azzurro ha provato a raccogliere punti facili al servizio, con il 59% di prime palle giocate, conquistando l'89% di punti (10 aces) e non concedendo palle break al suo avversario. Avversario che invece ha subito un break decisivo per set (su quattro palle concesse).

L'Italia ha accarezzato il sogno di avere un terzo rappresentante nei quarti, Lorenzo Sonego. Ma il torinese, reduce da sei vittorie consecutive, ha ceduto al danese Holger Rune, numero 5 del seeding. Dopo aver vinto il primo set 7-1 al tiebreak, il torinese ha subito il ritorno del suo avversario, che si è imposto 6-4, 6-3. Per la seconda volta che i due si affrontano sul veloce indoor ed entrambe le volte ha avuto la meglio Rune, dopo aver perso il primo al tiebreak (6-7, 6-4, 6-4 a Metz un anno fa). La differenza l'hanno fatta le seconde palle, con Sonego che ha vinto solo il 43% dei punti, mentre il danese è arrivato al 71%, salvando l'unica palla break concessa (contro il 2/4 dell'azzurro).

Il programma di oggi

E ci sarà tanta Italia nel venerdì del torneo bulgaro. Saranno Simone Bolelli e Fabio Fognini ad aprire il programma della giornata, alle 12, per la semifinale di doppio contro i tedeschi Fabian Fallert e Oscar Otte. Nel terzo match, Musetti affronta un altro tedesco, il qualificato Jan-Lennard Struff, seguito subito dopo dal match tra Sinner e e l'australiano Aleksandar Vukic, che ha superato lo spagnolo Fernando Verdasco.

Al Satta Nicolini e Schirru

Dario Nicolini e Gaia Schirru vincono la seconda edizione del Memorial Satta sui campi del Le Saline. Nel tabellone maschile, l'alfiere del Ct Decimomannu ha battuto in finale il compagno di circolo Stefano Zedda 4-6, 6-2, 13-11. Nel femminile, la portacolori dello Sporting Ct Quartu l'ha spuntata 6-1, 4-6, 10-4 su Alessia Manca.



