Società sportive senza una casa 

La riqualificazione è un sogno per le società sportive: «Le idee sono buone», commenta Mario Cappai, storico presidente della Tespiense atletica e pallavolo, «è da vedere se si avvereranno, il problema è sempre la diatriba con il Cagliari calcio». Adesso, prosegue, «la squadra di atletica si allena a Cagliari, la pallavolo a Monserrato, mentre le partite si disputano a Settimo. Stiamo aspettando anche che si mettano a disposizione le palestre, perché fare un campionato così è davvero pesante. A Settimo sono stati tanto gentili e li ringraziamo moltissimo, ma non si può andare avanti senza avere un campo in casa. Posso dire di essere fiducioso ma è da anni che si parla di una rinascita che ancora non c’è stata».

Il campo in erba sarebbe fondamentale per fare tornare in città le squadre di calcio che sono state costrette a migrare altrove. Il Sant’Elena gioca fuori casa ormai da tre anni e ha persino cambiato nome diventando Sant’Elena-Quartucciu, dove è ospitato. «La riqualificazione di Is Arenas è una cosa molto importante», spiega il presidente Luca Meloni, «ma ormai sono passati tanti anni, attendiamo qualcosa di concreto. Noi ultimamente stiamo giocando a Villa San Pietro».

«Ben venga qualunque azione concreta da parte dell’amministrazione comunale», dice il presidente del Quartu 2000 Donato Allegrini, «ma i segnali forti verso il sostegno allo sport sono un’altra cosa. Lo sport quartese è da anni lontanissimo anche solo dai pensieri degli amministratori e non sarà questo progetto preliminare di una pianificazione urbanistica a farmi cambiare idea. I bambini di oggi continueranno a doversi privare e chissà per quanti anni ancora, di spazi comunali per il loro divertimento e la loro crescita. E così è stato per chi oggi è già adulto e si è formato e affermato come atleta al di fuori dei confini della propria città».

La rinascita di Is Arenas si avvicina. Appena sarà risolto il contenzioso con il Cagliari Calcio, il Comune potrà mettere mano al mega progetto di riqualificazione di stadio e pista di atletica, oltre alla realizzazione di un punto ristoro e di aree verdi.

In esilio

Gli altri sport

È sempre “a spasso” anche la ginnastica ritmica. «Continuiamo ad allenarci alla Ferrini nelle due ore in cui è possibile», dice la presidente della Ritmica 2000 Patrizia Taccini, «la prima prova di campionato di serie A è il 19 febbraio e non sappiamo se riusciremo a partecipare perché con un allenamento di due ore non siamo certo pronte. Aspettiamo i lavori al palazzetto, che allo stato attuale non sappiamo quando potrà essere disponibile. Noi comunque continuiamo ad allenarci con tutte le difficoltà che troviamo».

Nel progetto dell’amministrazione c’è anche l’aumento dello spazio verde per lo sport all’aperto con l’ipotesi di spostare anche se di poco il campo di Sa Cora utilizzato dal Quartu 2000 per gli allenamenti.

