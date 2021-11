Società sportive costrette a emigrare 

Sfrattate e vagabonde. Si sentono tradite le società sportive locali che, a causa dei canoni imposti dall’amministrazione comunale per la gestione del campo polivalente Raffaele Piras nel quartiere Le Serre, si trovano costrette a rinunciare a fare le attività nel proprio territorio, cercando ospitalità nei centri limitrofi. I 65 mila euro all’anno più la fideiussione richiesti dal Comune sono per loro proibitivi e per questo non hanno partecipato al bando redatto un mese fa dagli uffici di via Nazionale. Dal calcio, all’atletica, al tennis, tutte discipline ben radicate in città, ma che dopo tre anni di vagabondaggio a causa dei lavori nella struttura e i mesi di fermo legati all’emergenza sanitaria, ora dovranno rimboccarsi le maniche per garantire ai propri iscritti di poter fare sport.

Il taglia fuori

«Noi auspichiamo di poter tornare in gioco, altrimenti succede che grazie a questa amministrazione sono costretto a chiudere la società, dopo tanti anni di attività», afferma Roberto Dal Padullo, presidente scuola calcio Le Serre. «È chiaro che una società più strutturata economicamente della nostra ha la possibilità di gestire a quei costi l’impianto, ma noi no, noi siamo una piccola società locale che ha garantito per anni un’attività sportiva a Quartucciu e ora veniamo spazzati via così, senza una minima preoccupazione». A ospitare la società di Dal Padullo al momento è la società Sant’Elena calcio, che disputa nel campionato regionale di Eccellenza ed è a sua volta ospite dei campi dei comuni dell’hinterland cagliaritano.

Accuse al mittente

«C’è poco da aggiungere su quanto sta accadendo, siamo una società di Quartucciu regolarmente iscritta anche all’albo», commenta Luca Meloni, patron del Sant’Elena. «Stiamo disputando un campionato di eccellenza contiamo più di 300 iscritti tra scuola calcio e settore giovanile e sembra che alla Giunta e all’assessorato allo sport questo non interessi, attendiamo ulteriori sviluppi di questa triste vicenda e rispediamo al mittente le accuse di non aver voluto fare il consorzio». Il riferimento è all’assessora allo sport, Elisabetta Contini, che ha affermato di aver chiesto alle società sportive del territorio di consorziarsi per partecipare insieme al bando della struttura.