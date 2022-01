Sociale e ambiente, un conto salato 

Come spende il Comune i soldi dei cittadini? Quesito importante visto che la spesa annuale non è proprio di poco conto: 46 milioni 739 mila euro previsti nel 2022. Esattamente quanto conta di incassare tra tasse, tributi diretti e indiretti ma soprattutto quanto ipotizza di ottenere dai contributi regionali e statali per le spese di gestione, ovvero per mandare avanti la macchina amministrava e garantire i servizi indispensabili. Quasi la metà, 19 milioni e 387 mila euro pari al 41 per cento della spesa totale, va a finire nella “Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Il 99 per cento delle risorse finanziare arriva dalla Regione con destinazione specifica: infanzia, disabilità, anziani, famiglie, cooperazione.

La macchina

A seguire con il 20 per cento della spendita globale e un complessivo di 9,3 milioni di euro per i “servizi istituzionali, generali e di gestione”. Sindaco, assessori, consiglieri “costano” più di mezzo milione di euro, la segreteria generale 1,4 milioni, l’ufficio tecnico un milione, il personale 2,2 milioni e un altro milione se ne va con i servizi generali. Al terzo posto le spese collegate all’ambiente e alla tutela del territorio: 7,4 milioni di euro pari al 16 per cento della spesa annua complessiva. Dei 7,4 milioni quasi 6 se ne vanno con il servizio di raccolta del rifiuto (al 60 per cento pagato dagli utenti), 1,4 viene impiegato nella difesa del suolo con le opere di recupero e salvaguardia del patrimonio arboreo, 100 mila euro nei parchi cittadini.

Cultura e scuola

Tutti gli altri capitoli di spesa corrente sono a una sola cifra. A iniziare dagli accantonamenti dei fondi di riserva (263 mila euro) e per crediti dubbi (2 milioni) e altri per 120 mila per un totale di 2,4 milioni pari al 5 per cento delle spese complessive. Quasi 3 milioni di euro verranno impiegati per assicurare il diritto allo studio (al 90 per cento fondi regionali) mentre alla “tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” sono destinati 1,2 milioni di euro che nel complessivo rappresenta il 3 per cento. “Oristano città turistica” se la dovrà cavare con 80 mila euro, meno dell’uno per cento. Ai trasporti e diritto alla mobilità, la Giunta ha assegnato 920 mila euro interamente destinati alle infrastrutture. Lo 0,6 per cento dei 46.7 milioni di spesa corrente annuale servirà per assicurare il minimo indispensabile per sostenere l’urbanistica e l’assetto del territorio. Allo “sviluppo economico e competitività”, commercio e industria, sono stati assegnati 453 mila euro che significa poco più dell’uno per cento del budget di spesa complessivo. Circa seicentomila euro se ne vanno per pagare le semestralità dei mutui e 326 mila per le politiche giovanili, sport e tempo libero, meno dell’uno per cento. Per Oristano città dello sport, di olimpionici e giovani di grandi speranze poco più di spiccioli.