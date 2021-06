Soccorso via web da un malato di Sla 

«Un disperso in Ogliastra? Lo trovo dal mio ufficio di Carbonia». I tempi si evolvono, la tecnologia fa passi da gigante e così un’esercitazione di soccorso, svolta nel poligono di Quirra, può essere gestita “ in remoto” da un malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

L’esperimento

Renato Scanu,, giornalista sportivo, dalla sua casa di Carbonia ieri ne ha dato dimostrazione. La simulazione è stata organizzata nel minimo dettaglio: c’era da cercare una persona anziana e affetta da Alzheimer che risultava dispersa in un territorio impervio e isolato e non c’era tempo da perdere. Per portarla in salvo si sono alzati in volo i droni. A gestire l’emergenza simulata stavolta, non c’era il personale militare, ma proprio Renato Scanu, affetto da Sla con grosse difficoltà motorie: ha coordinato tutto dalla sua abitazione: «È la prima volta che si sperimenta sul campo una ricerca di persone scomparse con l’ausilio di un malato di Sla in remoto – spiega il tenente colonnello dell’Aeronautica Roberto Fabbri – oltre all’aspetto terapeutico va sottolineato che questa tecnologia si presta a diversi usi, e un domani potrebbe essere utilizzata per sale di controllo o anche per la gestione aziendale». L’esercitazione, pionieristica nel suo genere, ha visto la partecipazione dalla “3D Aerospazio” del Distretto aerospaziale della Sardegna, del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna e del Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Perdasdefogu dove, grazie al supporto tecnico da parte di personale qualificato del Poligono, i droni hanno potuto svolgere la propria attività in uno spazio aereo sicuro e protetto. Il progetto è stato a lungo preparato e seguito dal reparto di neurologia del Policlinico universitario di Monserrato, e in particolare dal dottor Giuseppe Borghero che si occupa di malati di Sla. Quello che fino a poco tempo fa si poteva vedere solo nei film, oggi diventa realtà: «Il progetto "Slapp" (Sclerosis lifeline app) consente di registrare i movimenti oculari e focalizzare i punti in cui lo sguardo si è maggiormente concentrato – spiega la dottoressa Carmen Serra, ingegnere biomedico – i dati rilevati vengono elaborati, verificando se siano utili per la ricerca dei dispersi».

L’impegno

Renato Scanu ha lavorato in veste di collaboratore del direttore delle ricerche. Col suo sguardo e un sofisticato supporto tecnologico, è stato il vero protagonista di tutta l’operazione. Da casa elaborava mentalmente le informazioni e forniva indicazioni alle squadre di ricerca: «Questa esperienza è per me molto importante e spero che possa essere d’esempio per chi è nella mia stessa situazione – racconta con una certa emozione – è la dimostrazione che un malato di Sla può essere ancora utile alla società, bisogna continuare a sperare senza mai arrendersi. Sono veramente grato a tutte le persone che mi hanno coinvolto nel progetto». Soddisfazione anche da parte degli organizzatori: «L’esercitazione è andata a buon fine – dice il comandante Antonio Depau del distretto aerospaziale – i dati raccolti serviranno per la ricerca scientifica, aprendo nuovi orizzonti».

RIPRODUZIONE RISERVATA