Soccorso del 118: tre volontari inalano topicida 

Sono intervenuti su segnalazione della centrale oeprativa per soccorrere un uomo che avrebbe tentato di suicidarsi assumendo un mix di farmaci e alcol. Ma in realtà il paziente psichiatrico, un cinquantaseienne di Assemini, aveva cosparso il suo appartamento di via Carmine con un topicida: al loro arrivo tre soccorritori del 118 e Francesca Arba, 33 anni, l’operatrice socio sanitaria che si occupa di seguire l’uomo a domicilio, sono rimasti intossicati. Per salvare il paziente hanno quindi rischiato la loro vita in seguito all’inalazione della sostanza tossica contro la quale non avevano strumenti di protezione.

I quattro sono stati poi ricoverati all’ospedale Brotzu in codice rosso. Ora stanno bene, così come il paziente psichiatrico trasportato invece al Policlinico di Monserrato dove è stato tenuto sotto osservazione per diverse ore.

Tragedia sfiorata

Ieri mattina, intorno alle 10.30, la prima a entrare nell’appartamento dell’uomo che ogni giorno segue a domicilio è stata l’operatrice socio sanitaria Francesca Arba. Ha accusato un malore dopo aver inalato l’insetticida tossico, ma è riuscita a chiamare il 118. Da qui l’intervento di tre operatori sanitari, due donne e un uomo, dell’equipaggio del gruppo Sardegna Soccorso, partito dalla base di via San Paolo a Cagliari.

Dotate di dispositivi anti Covid, due di loro (le donne), dopo nemmeno un minuto dall’arrivo sul luogo e l’inizio della rilevazione dei parametri vitali sul paziente, anche loro hanno avuto problemi di salute per aver inalato il topicida: bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. Le due operatrici hanno avuto la prontezza di abbandonare subito la scena e intubarsi con l’ossigeno che ha impedito loro di perdere i sensi. Da qui la corsa verso l’ospedale: a bordo il collega del 118 rimasto nell’ambulanza e quindi in grado di guidare il mezzo, le due volontarie e l’operatrice socio assistenziale, tutte intossicate.

L’uomo sta bene

Nell’appartamento di via Carmine sono allora intervenuti polizia locale, vigili del fuoco, i carabinieri e altri soccorritori del 118. Il cinquantaseienne, alla fine la persona che ha riportato le conseguenze meno preoccupanti in seguito all’inalazione del topicida, è stato poi convinto da vigili e carabinieri a scendere le scale per poi essere sottoposto ad accertamenti sanitari.

Non è stato quindi necessario disporre per il paziente a un trattamento sanitario obbligatorio. L’uomo è salito sull’autoambulanza con le sue gambe per poi essere trasportato al Policlinico di Monserrato dove è stato tenuto in osservazione per diverse ore.

Il veleno

L’insetticida che avrebbe potuto uccidere cinque persone (il paziente psichiatrico e i quattro soccorritori) è il Rogar, sostanza che all’interno contiene una molecola che – fanno sapere dal 118 – produce gli stessi effetti del gas nervino, provocando una paralisi del sistema nervoso centrale e difficoltà respiratorie.

Una sostanza tossica contro la quale comunque esiste un antidoto.

