Soccorsi superflui? Serve un tariffario 

Sempre attivi, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Gli elicotteri di Areus sorvolano la Sardegna per andare incontro ai pazienti che necessitano di essere trasferiti in ospedale. Con o senza urgenza, a seconda dei casi. Perché la decisione di inviare sul posto un elicottero viene adottata dalla centrale operativa del 118 anche in virtù delle condizioni morfologiche in cui è avvenuto l’evento. Come in occasione del soccorso prestato al turista romano che martedì pomeriggio risaliva il sentiero di Goloritzè, sulla costa di Baunei, a pancia (troppo) piena e ha accusato un affaticamento. Il fatto ha suscitato clamore, sia sui banchi del Consiglio regionale che sui social dove s’invoca a gran voce l’applicazione di una tariffa da addebitare al paziente negligente di turno. Certo è che Areus compie oltre 60 interventi all’anno soltanto nel Supramonte, con numeri in crescita dal 2018 a oggi.

La proposta in Consiglio

Salvatore Corrias, consigliere regionale del Partito democratico, conosce bene come le sue tasche fascino e criticità della costa di Baunei, centro di cui è stato sindaco per dieci anni. «Il fatto che gli interventi di emergenza continuino a essere un onere economico esclusivo per il sistema sanitario, nazionale e regionale - ha detto l’esponente dem - rischia di diventare un problema serio, che la nostra Regione non può più sottovalutare». Chiaro il riferimento all’importazione di modelli virtuosi da altre zone d’Italia o dall’estero dove, a seconda delle circostanze, il costo dell’elisoccorso viene addebitato ai malcapitati che devono essere aiutati. In Trentino, ad esempio, se si tratta di un’attività di soccorso che richiede il ricovero si paga solo il costo del ticket ma se invece si chiama perché ci si è slogati una caviglia mentre ci si trova in montagna con le scarpette da ginnastica o se c’è negligenza, c’è un costo diverso. Vale a dire che per le prestazioni totalmente inappropriate sotto il profilo sanitario (procurato allarme), qualora venisse individuato l’autore della richiesta, questi è tenuto a corrispondere l’intero costo dell’intervento che si calcola in base a un rapporto euro/minuto di volo che varia fra 98 e 140 euro in base all’elicottero utilizzato. «Tutte le regioni dell’arco alpino, e l’Abruzzo per l’Appennino, hanno legiferato in materia. Anche noi - ha affermato Corrias - abbiamo depositato una proposta di Legge che lambisce il problema e colpevolmente mai discussa. Credo che il problema vada affrontato nella pienezza e nell’urgenza della sua portata, partendo da un presupposto fondamentale, per il quale gli interventi di soccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, debbano essere soggetti almeno a una compartecipazione alla spesa a carico dell’utente trasportato, e che la compartecipazione sia aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente. Su questa enunciazione di massima lavorerò a una nuova proposta di legge sul tema».

L’Areus

«Disciplinare i soccorsi è un tema importante - ha confermato Antonio Soru, direttore sanitario di Areus - su cui stiamo ragionando. È in corso di valutazione l’introduzione di un tariffario da applicare nei casi non strettamente necessari, laddove si ravvisi negligenza da parte del soggetto interessato. L’eventuale applicazione andrà poi condivisa con la Regione».