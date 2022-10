Soccorsi bloccati, è emergenza 

«Gli interventi dei mezzi di soccorso a Cagliari rischiano di diventare un terno al lotto». Ogni giorno accade che ambulanze o altri mezzi di soccorso (quelli dei vigili del fuoco, per esempio) rimangano bloccate mentre sono impegnati in interventi di emergenza a causa della sosta selvaggia delle auto. L’ultimo episodio è accaduto tre giorni fa in via Bosa quando, all’ora di pranzo, in concomitanza con l’uscita degli studenti dal Riva, un’ambulanza è rimasta bloccata per colpa di alcune auto parcheggiate in doppia fila. Quello di via Bosa è solo l’ultimo evento, ma la mappa delle strade in città a rischio per il passaggio delle ambulanze ostacolate dalle auto in doppia fila o parcheggiate male è lunga: «Via Giardini, via Santa Restituta, via dei Genovesi, via Sant’Efisio, e tutte le vie del centro storico a Pirri », spiega Michele Vacca, referente dell’associazione utenti trasporto pubblico.

Le regole

Il codice della strada parla chiaro: in curva o a meno di 5 metri da un incrocio è vietata la sosta. Nelle strade senza marciapiedi è necessario lasciare un metro tra il lato destro dell’auto e il muro per consentire il passaggio dei pedoni e a sinistra del veicolo lo spazio per far passare i veicoli. Se questa distanza non c’è, non si può sostare. Regole che spesso vengono ignorate, più che per maleducazione per ignoranza. «La Polizia locale sta lavorando molto bene, anche nei quartieri storici e l’assessorato alla Mobilità ha già proceduto a mettere in sicurezza diverse strade di Villanova e Pirri», spiega ancora Vacca. «Attivando il servizio degli autobus notturni, che avrebbe un costo di circa 83.000 al mese, finanziato con i proventi delle sanzioni, si ridurrebbe notevolmente il numero di auto in arrivo nei quartieri della movida», aggiunge.

Il 118

Di fronte alle auto che bloccano il passaggio, il personale del 118, spesso, scende di corsa, tira fuori una barella e gli strumenti di soccorso. Oppure, cerca un percorso alternativo. «I nostri autisti, in questi anni, sono stati bravi a trovare strade alternative quando si sono trovati bloccati dalle auto», spiega Daniele Barillari, responsabile delle centrale operativa 118 Cagliari. «In qualche caso trovandosi la strada bloccata l'equipaggio è sceso con le attrezzature ed è riuscito a raggiungere il paziente. Finora in città non è mai successo di non riuscire a salvare qualcuno, ma non si può continuare a confidare nella bravura degli autisti, perché anche un minuto di ritardo può fare la differenza».