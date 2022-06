Soccorrono ustionata, trovano marito suicida 

A fare la triste scoperta lunedì mattina è stato il personale medico della medicalizzata: la chiamata al 118 è arrivata, con ogni probabilità, da alcuni vicini allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione dei due pensionati. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto sono corsi dalla donna che aveva gravi ustioni a causa di un getto di acqua bollente: le hanno prestato le prime cure e subito è stato deciso il trasferimento al centro specializzato di Sassari. In pochi minuti, però, le persone accorse per capire cosa fosse accaduto in casa dei due ottantenni hanno fatto la terribile scoperta: nel cortile sul retro dell’abitazione c’era il marito della donna, morto suicida. Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri che hanno messo a verbale quanto accaduto e, sul posto, ancor prima delle nove del mattino, sono arrivati anche gli operatori dell’agenzia funebre di Donori che ha curato le esequie celebrate ieri alle 18 da don Angelo Cardia nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo.

È accaduto tutto in una mattina afosa di fine giugno in una strada nel centro di Sant’Andrea Frius. Mentre il paese si preparava a un giorno nuovo, le sirene dell’ambulanza venuta da Senorbì erano presagio della tragedia. Lunedì mattina nello spazio di pochi minuti nell’abitazione di un’anziana coppia si è consumato un duplice dramma: la padrona di casa ustionata da un getto di acqua bollente e il marito morto suicida in cortile.

La donna è ricoverata nel reparto grandi ustionati di Sassari mentre il marito lunedì sera è stato accompagnato al camposanto da parenti, amici e conoscenti.

La cronaca

A fare la triste scoperta lunedì mattina è stato il personale medico della medicalizzata: la chiamata al 118 è arrivata, con ogni probabilità, da alcuni vicini allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione dei due pensionati. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto sono corsi dalla donna che aveva gravi ustioni a causa di un getto di acqua bollente: le hanno prestato le prime cure e subito è stato deciso il trasferimento al centro specializzato di Sassari. In pochi minuti, però, le persone accorse per capire cosa fosse accaduto in casa dei due ottantenni hanno fatto la terribile scoperta: nel cortile sul retro dell’abitazione c’era il marito della donna, morto suicida. Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri che hanno messo a verbale quanto accaduto e, sul posto, ancor prima delle nove del mattino, sono arrivati anche gli operatori dell’agenzia funebre di Donori che ha curato le esequie celebrate ieri alle 18 da don Angelo Cardia nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo.

La vicinanza

In chiesa, ad ascoltare le parole di consolazione offerte dal sacerdote ai familiari, anche il sindaco di Sant’Andrea Frius, Simone Melis. «Tutto quel che posso dire è che quanto accaduto ha colpito molto la nostra comunità, qui ci conosciamo tutti. Come ho già fatto durante i funerali non posso che esprimere la vicinanza mia e di tutta l’amministrazione alla famiglia». Davanti all’altare della parrocchia di provincia, l’intero paese si è ritrovato per dire addio al pensionato e stringersi in un abbraccio affettuoso intorno ai parenti.

L’inchiesta

Il resto è un verbale scritto dai carabinieri in cui si ricostruisce quanto accaduto nella casa dove i due pensionati vivevano soli ormai da molto tempo. Ora saranno le indagini a fare luce sull'accaduto.

