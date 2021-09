Smart working, non è finita qui 

Piace ai sindacati ma anche agli imprenditori. Non è più uno sconosciuto, questo «benedetto» smart working entrato in scena con la pandemia, più veloce della legge che gli ha dato vita (la 81 del 2017). Ha conquistato molti scettici, che hanno dovuto ricredersi sulla sua efficacia. E se all’orizzonte c’è la data del 15 ottobre, che segna il rientro in massa degli statali negli uffici, non vuol dire che, cessato lo stato di emergenza (il 31 dicembre come stabilito dal governo), il lavoro agile verrà gettato alle ortiche. Anzi: sindacati e Aran stanno cercando un’intesa sul tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti pubblici, mentre il ministro Renato Brunetta, che punta a una regolamentazione entro l’anno nella Pa, «a breve» emanerà il decreto per gli uffici che potranno avvalersene entro «un tetto massimo del 15 per cento dei dipendenti». Dovranno però dotarsi di un piano (il “Pola”), da redigere entro il 31 gennaio di ogni anno sulle attività “smartabili”. Perché – avverte il ministro – «il lavoro agile si può fare solo se migliora i servizi e l’efficienza dell’amministrazione».

L’iter

Di certo sino alla fine dell’anno si andrà avanti come è stato fatto finora, ma da gennaio si cambia. «Acclarata la qualità ed efficienza dello smart working», dice Davide Paderi, della Cisl-Fp sarda, «è ora di vedere come si può declinare un nuovo modello organizzativo innovativo e funzionale dei servizi pubblici introducendo un mix in presenza e da remoto, sotto la duplice ottica cittadino/utente ma anche del lavoratore. Nell’Isola i tavoli di confronto saranno decentrati nelle amministrazioni che hanno una competenza primaria, ad esempio il sistema Regione, enti e Agenzie, ma occorre attendere il decreto ministeriale per capire quale sarà il ruolo del territorio regionale».

In Sardegna

Il tema è molto caldo anche per i sindacati che per normare il lavoro agile all’interno dei contratti collettivi dei dipendenti regionali devono confrontarsi con la controparte pubblica, ossia il Coran. «La nostra amministrazione regionale è in forte ritardo», denuncia Roberta Gessa, segretaria generale Fp Cgil Sardegna. «Abbiamo già fatto una nostra proposta, senza alcun riscontro finora. Perciò abbiamo chiesto alla Giunta regionale di accelerare l’attività del Coran per arrivare a una regolamentazione entro l’anno».