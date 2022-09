Smart city, reti elettriche intelligenti 

Potranno essere usati per rendere le città più “intelligenti” i dati raccolti con sensori - installati in edifici pubblici e privati – in grado di rilevare i consumi di energia, la pioggia e il passaggio delle auto. Con infrastrutture di comunicazione avanzate e di sensoristica, tecnologie per la raccolta ed elaborazione dati e l’intelligenza artificiale, gli amministratori locali potrebbero rendere le aree urbane più “smart”, con soluzioni orientate alla sicurezza, all'efficientamento energetico e a migliorare la qualità della vita per cittadini e imprese.

Il progetto

È questa la finalità di “Tdm - Tessuto digitale metropolitano”, progetto avviato nel 2017 e finanziato con 3 milioni di euro da Sardegna Ricerche. Frutto del lavoro dei ricercatori del Crs4 e dell’Università di Cagliari, il piano è stato sperimentato nella Città metropolitana. «L’obiettivo principale - ha chiarito Giacomo Cao, amministratore unico del Crs4 - è mettere a sistema una rete di sensori di vario tipo a vantaggio della fruibilità di tutta la Città metropolitana di Cagliari, per consentire a chi deve prendere delle decisioni di effettuare delle scelte in chiave di protezione civile o per esempio in relazione ai consumi elettrici di strutture pubbliche». Riccardo Scateni, responsabile scientifico del progetto per l’Università ha spiegato che «con un rilevatore di consumo energetico all’interno di ogni casa, si potrebbe sapere non solo quando è meglio utilizzare l’energia, ma anche come sfruttarla in modo più efficiente».

Gli obiettivi

Enrico Gobbetti, responsabile scientifico di “Tdm” e ricercatore del Crs4, ha chiarito che «con questo sistema si è in grado di ottenere ed elaborare le informazioni necessarie, per arrivare a prendere delle decisioni». Luciano Colombo, prorettore alla ricerca dell’Università di Cagliari, ha sottolineato che «le tematiche di ricerca sviluppate sono anche di grande impatto e utilità per il territorio regionale e i cittadini che lo abitano», mentre Maria Assunta Serra, dg di Sardegna Ricerche, ha ricordato che lo scopo è «sviluppare metodi e tecnologie innovative per creare soluzioni intelligenti per la gestione delle città».