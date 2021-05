Slalom tra le buche nelle strade del centro 

Le buche delle strade-groviera di Assemini iniziano a trasformarsi in vere e proprie voragini. Non a caso, nell’ultimo periodo, il Comune ne ha dovuto transennare diverse per questioni di sicurezza: da via Tevere, a San Cristoforo, fino ad arrivare alle vie Conte Ceconi, Sa Costera e Coghe. Inevitabili i disagi per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Buche transennate

«Ho dovuto spendere mille euro per riparare i danni all’auto causati dalle buche», sbotta un anziano a bordo di una vecchia Fiat 126, in via San Cristoforo. L’uomo non vuole che il suo nome compaia sul giornale: «Litigherei per l’ennesima volta con gli amministratori comunali». Una delle voragini transennate è di fronte a casa di Maurizio Meloni: «La situazione è così da quasi un mese. I tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo ma poi non si sono più visti. Nel frattempo automobilisti e ciclisti sono costretti a slalom per evitare le transenne sia qui che in via Tevere, strada attraversata da un canale». Giovanni Pilia evita le buche in sella alla sua bicicletta: «Purtroppo non riparano le strade, dando la priorità a progetti meno urgenti». Stefano Piras è titolare di un’officina: «La presenza di buche avvantaggia la mia attività – ironizza -. Scherzi a parte, è una vergogna che il centro sia in queste condizioni».

«Un disastro»

L’invasione di buche ad Assemini, soprattutto quelle oggi transennate, è stata denunciata più volte in Aula dal consigliere Gigi Garau (Lega-Psd’Az): «Oltre al fenomeno della “mattonella pazza” e degli allagamenti dopo dieci minuti di pioggia, la città sta soffrendo anche per lo sprofondamento nelle strade gruviera. Un problema che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Ancora aspettiamo la task force annunciata dalla Giunta: per ora vediamo soltanto disastri».

La Giunta

Per la zona di via Tevere, nel centro storico, di recente è stato appaltato un piano da 300 mila euro per lo smaltimento delle acque bianche che dovrebbe anche prevenire cedimenti del manto stradale. «Purtroppo parliamo di problemi storici, la maggior parte in corrispondenza di pozzetti e caditoie, punti della pavimentazione particolarmente delicati dove siamo intervenuti più volte», dice l’assessora Alessia Meloni. «Anche in questo periodo stiamo cercando di riparare pian piano le criticità con le poche risorse materiali e umane a disposizione. Appena possibile sarà comunque sicuramente necessario un intervento corposo». Per quanto riguarda altre strade, come via Ceconi, «abbiamo scoperto che erano state realizzate da privati con problemi strutturali, per poi diventare pubbliche». Nel frattempo si attende l’avvio del piano triennale global service di prevenzione e riparo puntuale delle strade: «Contiamo di affidare l’appalto entro l’anno».

