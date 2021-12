Slalom tra buche e pozzanghere 

Le buche spuntano come funghi dal centro alla periferia. Da viale Diaz e via Giotto, nei pressi della clinica Madonna del Rimedio, arrivano molte lamentele anche perché spesso la strada si allaga. E nei giorni scorsi alcuni pazienti hanno avuto difficoltà ad entrare nella struttura sanitaria proprio a causa delle enormi pozzanghere. Situazione simile nelle vie Diego Contini, Mazzini e Solferino. In via Aristana, nelle vicinanze della casa del Gremio dei Contadini, il dislivello presente nella carreggiata crea grandi pozze. Mentre in piazza Abruzzi l’asfalto è addirittura sprofondato. Intanto da Donigala a Pesaria e nella zona dietro via Ghilarza i più colpiti sono i residenti che abitano nelle vicinanze di strade sterrate: per loro è difficoltoso entrare e uscire da casa.

Nella strada principale, all’altezza dell’incrocio con via Torino alcuni tagli orizzontali sono diventati ostacoli che non fanno certamente piacere agli automobilisti. Poche centinaia di metri più avanti, all’altezza del mercato e poco prima dell’incrocio con via Sant’Ignazio, la striscia del nuovo asfalto ha creato un fastidioso gradino di alcuni centimetri. Altri disagi all’altezza del centro commerciale Porta Nuova.

In alcune strade sono vere voragini. La pioggia delle ultime settimane sta creando disagi nelle vie del centro ma anche nelle periferie dove le buche ormai non si contano più e rischiano di diventare pericolose per chi è alla guida. Ma non è soltanto effetto del maltempo: spesso anche i tagli stradali (effettuati da ditte specializzate e ripristinati non sempre a regola d’arte) diventano ferite che si riaprono ad ogni goccia d’acqua.

In alcune strade sono vere voragini. La pioggia delle ultime settimane sta creando disagi nelle vie del centro ma anche nelle periferie dove le buche ormai non si contano più e rischiano di diventare pericolose per chi è alla guida. Ma non è soltanto effetto del maltempo: spesso anche i tagli stradali (effettuati da ditte specializzate e ripristinati non sempre a regola d’arte) diventano ferite che si riaprono ad ogni goccia d’acqua.

Via Cagliari

Nella strada principale, all’altezza dell’incrocio con via Torino alcuni tagli orizzontali sono diventati ostacoli che non fanno certamente piacere agli automobilisti. Poche centinaia di metri più avanti, all’altezza del mercato e poco prima dell’incrocio con via Sant’Ignazio, la striscia del nuovo asfalto ha creato un fastidioso gradino di alcuni centimetri. Altri disagi all’altezza del centro commerciale Porta Nuova.

Buche e allagamenti

Le buche spuntano come funghi dal centro alla periferia. Da viale Diaz e via Giotto, nei pressi della clinica Madonna del Rimedio, arrivano molte lamentele anche perché spesso la strada si allaga. E nei giorni scorsi alcuni pazienti hanno avuto difficoltà ad entrare nella struttura sanitaria proprio a causa delle enormi pozzanghere. Situazione simile nelle vie Diego Contini, Mazzini e Solferino. In via Aristana, nelle vicinanze della casa del Gremio dei Contadini, il dislivello presente nella carreggiata crea grandi pozze. Mentre in piazza Abruzzi l’asfalto è addirittura sprofondato. Intanto da Donigala a Pesaria e nella zona dietro via Ghilarza i più colpiti sono i residenti che abitano nelle vicinanze di strade sterrate: per loro è difficoltoso entrare e uscire da casa.

Il Comune

«Sono stato in giro per la città per capire quali interventi dovranno essere effettuati con maggiore urgenza- spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna - sono numerose le strade su cui interverremo non appena termineranno le piogge». Lunedì scorso gli operai avrebbero dovuto iniziare la bitumazione della strada comunale che collega Donigala con Nuraxinieddu ma le condizioni meteo non hanno consentito i lavori. «Appena il clima migliorerà, sia nelle città che nelle frazioni agiremo immediatamente per cercare di sistemare il manto stradale» conclude l’assessore Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata