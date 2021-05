Slalom con le bici fra gli anziani: «Paghino i genitori» 

Sfrecciano su e giù dai marciapiedi, schivando pedoni e automobilisti, ma quando poi non ci riescono li centrano in pieno. A far scoppiare la protesta, sia nei social che in giro per le strade del centro di Sestu sono alcuni gruppetti di ragazzini - tutti tra gli 11 ed i 14 anni - che si radunano nelle piazze con biciclette e monopattini, ma poi si cimentano in slalom forsennati incuranti della sicurezza. Tanto che dalla polizia municipale si è deciso di arginare il fenomeno identificandoli e facendo pagare le multe ai genitori.

Due persone investite

A distanza di un mese due pensionati sono stati travolti sui marciapiedi. A metà aprile tra piazza Giovanni XXIII e via Repubblica, davanti alla chiesa di San Giorgio, una donna è stata colpita al braccio da un ragazzino in bici che, scendendo le scale della piazza, non è riuscito a evitarla. Per fortuna solo un grande spavento e la borsa a terra. La seconda volta, invece, nei giorni scorsi: un 78enne uscito dalla farmacia di via Monserrato è stato investito da un adolescente in bici sul marciapiede. Entrambi sono rovinati a terra, col minore - poco più che un bambino - che ha addirittura rimproverato l'anziano di essere uscito senza guardare. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti: se l'è cavata con varie escoriazioni, tendini stirati, spalla e una mano contuse.

L'ira degli automobilisti

Ma basta scorrere le pagine di Facebook per capire come la situazione sia ormai fuori controllo. Nella piazza davanti alla chiesa di San Giorgio le bici scorrazzano a tutte le ore, incuranti dei parrocchiani che vanno a messa. «Se qualcuno li rimprovera o chiede loro di non urlare», lamenta Roberta Fanni, 66 anni, «scattano le parolacce e gli insulti. Altre volte si divertono a sgommare e lasciare le strisciate nel marmo della piazza». A fine aprile, poi, una famiglia ha denunciato pubblicamente le aggressioni verbali di un gruppo di ragazzini, tutti tra gli 11 ed i 12 anni, che nei pressi di via Roma prendono di mira gli adulti con parolacce e urla. E c’è pure un problema di sicurezza per le auto. «Sono una dozzina e corrono contromano schivando gli automobilisti», lamenta Luca Nioi, che vive in piazza Primo Maggio, «non hanno paura nemmeno dei carabinieri, perché vengono protetti dai genitori».

I controlli

I carabinieri di Sestu hanno spesso identificato questi minori, ma le lamentele e le proteste per il loro comportamento non si placano. I giovanissimi si difendono, sostenendo in città non c’è un luogo sicuro per bici e monopattini. In realtà a far andare su tutte le furie gli adulti è il loro atteggiamento di assoluto menefreghismo e assenza di rispetto. «Il nostro controllo è costante», assicura Andrea Usai, comandante della Municipale, «tuttavia si rilevano episodi di giovani, la maggior parte minorenni, che in spregio alle norme del Codice della strada mettono in pericolo la sicurezza degli altri utenti e soprattutto degli anziani con un uso scorretto dei velocipedi. L'utilizzo delle biciclette è apprezzato, ma occorre una maggiore attenzione». Gli agenti organizzano progetti di educazione stradale nelle scuole, ma ora dal Comando annunciano un giro di vite. «Ci sarà tolleranza zero», conclude il Comandante, «verso chi mette a rischio la sicurezza degli altri». In arrivo multe salate, queste sì a carico dei genitori.

