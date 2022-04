Skyrace, gli atleti-turisti fanno il tutto esaurito 

Da domani e sino a domenica torna la Skyrace, che richiama gli sportivi ma è anche una potente occasione di promozione della montagna e del territorio. Attirerà a Villacidro atleti professionisti che giungeranno anche dalla penisola, per una serie di gare di skyrunning (corsa a piedi in ambiente montano), ma anche uno stuolo di accompagnatori e appassionati, così come sempre avvenuto in passato. Alle gare di skyrunning sarà abbinato un corollario di proposte, sportive, escursionistiche e culturali a cura di varie associazioni che offrono pacchetti di attività combinate: assieme all’evento trainante costituiranno un forte richiamo turistico per il fine settimana.

Le premesse

Lo testimoniano già le prenotazioni di b&b e agriturismo, che fanno registrare il tutto esaurito e, al contempo, evidenziano la cronica carenza di ricettività in termini di pernottamenti offerta dal Paese d’ombre. «È una manifestazione che piace tanto - ha detto Giovanna Trudu, titolare del b&b Sa Spendula - e molti ospiti stanno ritornando, da diverse edizioni: apprezzano molto i monti di Villacidro». Tutto esaurito da tempo anche al b&b Flora, come afferma Sabrina Piras: «Abbiamo ricevuto prenotazioni già da febbraio. C’è stata molta richiesta: se disponessi di 10 camere le avrei occupate tutte». Una presenza ormai costante è quella dei clienti degli agriturismo, anche se prenotano all’ultimo momento, come ha confermato Andrea Murgia dell’agriturismo Perda Massa: «Abbiamo sempre avuto ospiti per la Skyrace, così come per le gare di motocross e per il Lago di corsa. Sono eventi che consideriamo molto positivamente: hanno portato da noi famiglie intere, provenienti spesso da fuori Sardegna e anche dall’estero».

Le attività

Ricchissima quest’anno l’offerta di attività collaterali alle corse in montagna, rivolte sia agli atleti della Skyrace, sia ai loro accompagnatori, ma anche ai turisti che si pensa di attirare per l’occasione a Villacidro: trekking, urban tour, escursioni in bici, sup al lago del rio Leni, attività di yoga. Le visite guidate offriranno tappe ai richiami villacidresi più rinomati: lavatoio, San Sisinnio, distillerie Murgia. «Una formula, quella delle attività combinate, che sarà riproposta anche per altri appuntamenti di richiamo come Ciliegeti aperti, la Sagra delle ciliege, il Lago di corsa, ma calendarizzata anche a cadenza mensile» ha detto Cristina Zedda, titolare de “La nuragica” che torna sul tasto dolente della mancanza di posti letto: «A Villacidro non c’è offerta di pernottamento e bisognerebbe anche capire perché molti agriturismo si limitano a fare il pranzo. Noi ci occupiamo di escursioni organizzate in bicicletta sul territorio, la nostra organizzazione ha base a Villacidro, tutto il parco bici lo abbiamo in paese e ci piacerebbe effettuare partenze soprattutto da qui, ma spesso ci troviamo costretti a fare un po’ i nomadi, trasportando le bici in altre località dove ci sono strutture ricettive per i nostri clienti, come Arbus e la Costa verde».