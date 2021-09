Skatepark, scivoli e polemiche 

Per chi riesce a trovare l’ingresso (l’accesso da via della Libertà è chiuso al traffico per lavori in corso e il percorso alternativo da via Lussu è scarsamente segnalato) è un sogno ad occhi aperti. «Lo Skatepark di Sa Rodia - assicura il popolo dei pattinatori - è uno dei migliori in Sardegna». Su una superficie ad “L” di circa 300 metri quadri, rampe, scivoli e corrimani sono il perfetto punto d’incontro per gli amanti della tavola su ruote. Eppure l’impianto, realizzato all’interno dello Spazio Giovani, non viaggia ancora a pieno regime come la comunità di sport rotellistici della Sardegna scrive in una lunga lettera indirizzata al Comune e al Centro Giovani, attuale gestore dell’impianto.

La lettera

«Questa struttura, essendo indirizzata a soddisfare le esigenze di altre categorie di utenza ed essendo soggetta all’osservanza di determinate regole - si legge nel documento - sembra non essere compatibile, così com’è organizzata al momento, con le esigenze dei fruitori di uno Skatepark». L’impianto, ad esempio, è chiuso la mattina e la sera segue gli orari del Centro Giovani, la domenica cancelli chiusi. Casco obbligatorio anche per i maggiorenni e paraffina vietata. In questo modo, però, secondo alcuni utenti, si preclude l’utilizzo della struttura a pattinatori che arrivano da tutta la Sardegna e che difficilmente possono rispettare le rigide fasce orarie previste.

Il Comune

Ma l’assessora allo Sport, Maria Bonaria Zedda, rassicura: «Entro fine anno pubblicheremo il bando per l’affidamento. Il regolamento è pronto e sarà esaminato nella prossima riunione di Giunta». Nessuna intenzione di alimentare polemiche sterili, chiariscono i pattinatori che, attraverso il documento cercano di offrire «un contributo costruttivo per poter usufruire dello Skatepark in maniera adeguata ed evitare che un’enorme opportunità, laddove non adeguatamente colta e indirizzata, possa diventare uno spreco di risorse e un’occasione mancata per la città». Primo passo fondamentale, secondo gli skaters, l’affidamento della struttura ad un gestore che conosca bene la disciplina, sempre più diffusa (a Tokyo lo skate-board ha fatto il suo ingresso tra gli sport olimpici). E poi propongono eventi periodici, la possibilità di allenamenti quotidiani sia per gli utenti professionisti che per i dilettanti e una maggiore promozione dell’impianto. «Il Comune ha sempre dimostrato grande attenzione - replica l’assessora Zedda - Lo dimostra il fatto che ad agosto, durante il periodo di chiusura del Centro Giovani, abbia investito 5 mila euro per garantire l’apertura dello Skatepark. Ora ci concentriamo sul bando, nel frattempo le regole devono essere rispettate».